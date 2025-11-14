Παγιδευμένες στο πλοίο παραμένουν χιλιάδες αγελάδες «χωρίς χαρτιά» στην Τουρκία - Τουλάχιστον 58 πέθαναν, άλλες 140 γέννησαν
Ακτιβιστές κάλεσαν τις τουρκικές Αρχές να επιτρέψουν αμέσως την αποβίβαση των ζώων αλλά δεν έχουν λάβει απάντηση
Τουλάχιστον 58 αγελάδες πέθαναν πάνω στο πλοίο που έχει μπλοκαριστεί στα ανοιχτά της Τουρκίας ενώ άλλες 140 γέννησαν εν πλω, σύμφωνα με το Ίδρυμα για την Ευημερία των Ζώων.
Τα άτυχα ζώα πέθαναν στο ταξίδι από την Ουρουγουάη μέχρι την Τουρκία, ανέφερε το AWF.
Προσθέτει ότι «τα ζωντανά νεογέννητα βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση» λόγω του μεγάλου αριθμού των αγελάδων στο πλοίο και «είναι πολύ πιθανόν τα περισσότερα μοσχαράκια να πεθάνουν».
Η οργάνωση κάλεσε τις τουρκικές Αρχές να επιτρέψουν αμέσως την αποβίβαση των ζώων, αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.
Το φορτηγό πλοίο Spiridon II έχει ρίξει άγκυρα στα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα (Πάνορμος) από τις 21 Οκτωβρίου. Οι τουρκικές αρχές του απαγόρευσαν να ξεφορτώσει επειδή δεν διαθέτει τα κατάλληλα υγειονομικά και εμπορικά έγγραφα.
Από τις 19 Σεπτεμβρίου, όταν απέπλευσε από την Ουρουγουάη, οι αγελάδες παραμένουν πάνω στο πλοίο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος HarberDenizde, αναφέρουν ότι έντονη δυσωδία αναδίδεται από το πλοίο.
Οι εξαγωγείς αμφισβητούν την απόφαση της τουρκικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Balıkesir açıklarında demirleyen Spiridon-II isimli gemi yem, saman ve su takviyesi için Bandırma Çelebi limanına yanaştığında endişe verici görüntüler kaydedildi.— Nefes Gazetesi (@nefesgazete) November 11, 2025
İneklerin susuzluktan boruları yalamaya başladığı görüldü.
Bölge sakinleri "Gemi günlerdir burada bekliyor,… pic.twitter.com/sLsvVULdpf
