Αρχαίος ναός 1500 ετών τυλίγεται στις φλόγες στην Κίνα - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Φωτιά Αρχαίος Ναός

Αρχαίος ναός 1500 ετών τυλίγεται στις φλόγες στην Κίνα - Δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά στον ναό Yongqing στην πόλη Ζανγκτζιαγκάνγκ της επαρχίας Τζιανγκσού της Ανατολικής Κίνας κατασβέστηκε, χωρίς να υπάρχουν αναδορές για θύματα ή τραυματίες

Αρχαίος ναός 1500 ετών τυλίγεται στις φλόγες στην Κίνα - Δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (13/11) ένα κτίριο του αρχαίου ναού Yongqing στην πόλη Ζανγκτζιαγκάνγκ της επαρχίας Τζιανγκσού της Ανατολικής Κίνα.

Η Πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης της κοινότητας Φενγκχάνγ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες. 



Η κυβέρνηση ανέφερε, επίσης, ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε τις γύρω δασικές περιοχές και ότι τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από χρήστες του διαδικτύου αποτυπώνουν τη στιγμή που το αρχαίο κτίριο φλέγεται και μεγάλα μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν στον ουρανό.

Η ιστορία του ναού Yongqing 

Πρόκειται για έναν ναό με ιστορία 1500 ετών, ο οποίος χτίστηκε το 536 κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Λιάνγκ του Νότιου Βασιλείου στη νότια πλαγιά του βουνού Φενγκουάνγκ (Όρος Φοίνιξ). Το βουνό, παρά το χαμηλό του υψόμετρο (86 μ.), μοιάζει με φοίνικα που ανοίγει τα φτερά του, εξ ου και το όνομά του.

Αναφέρεται και ως ένας από τους «480 υπέροχους ναούς» των Νότιων Δυναστειών στο ποίημα που συνέθεσε ο διάσημος ποιητής της δυναστείας των Τανγκ, Ντου Μου.

Κλείσιμο
Στον πύργο Wenchang μέσα στο ναό ο διάσημος συγγραφέας Shi Nai’an έγραψε μερικά από τα κεφάλαια του «Water Margin», το οποίο θεωρείται ένα από τα τέσσερα αριστουργήματα της κινεζικής λογοτεχνίας.

Ο ναός υπέστη πολλές καταστροφές στο πέρασμα των αιώνων, ενώ το 1958 καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Η διαδικασία ανακατασκευής του ξεκίνησε το 1993 και ολοκληρώθηκε το 1998.

Ειδήσεις σήμερα:

Καθάριζε και το φουλάρι της μπλέχτηκε στο μηχάνημα ζυμώματος - Τραγικός θάνατος για τη 49χρονη στον φούρνο της στη Λάρισα

Σόμπολος: «Ρώτησα τον Φραντζή αν δούλευε σε κρεοπωλείο και τεμάχισε τη σύντροφό του, μου είπε ότι μπορώ κι εγώ με καλό μαχαίρι» - Οι λόγοι για τις βεντέτες στην Κρήτη

Η Cadillac και η Rolls- Royce του Ωνάση ανακατασκευάστηκαν και διηγούνται ιστορίες δόξας
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης