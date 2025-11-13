Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Αρχαίος ναός 1500 ετών τυλίγεται στις φλόγες στην Κίνα - Δείτε βίντεο
Αρχαίος ναός 1500 ετών τυλίγεται στις φλόγες στην Κίνα - Δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά στον ναό Yongqing στην πόλη Ζανγκτζιαγκάνγκ της επαρχίας Τζιανγκσού της Ανατολικής Κίνας κατασβέστηκε, χωρίς να υπάρχουν αναδορές για θύματα ή τραυματίες
Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (13/11) ένα κτίριο του αρχαίου ναού Yongqing στην πόλη Ζανγκτζιαγκάνγκ της επαρχίας Τζιανγκσού της Ανατολικής Κίνα.
Η Πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης της κοινότητας Φενγκχάνγ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.
Η κυβέρνηση ανέφερε, επίσης, ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε τις γύρω δασικές περιοχές και ότι τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από χρήστες του διαδικτύου αποτυπώνουν τη στιγμή που το αρχαίο κτίριο φλέγεται και μεγάλα μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν στον ουρανό.
Αναφέρεται και ως ένας από τους «480 υπέροχους ναούς» των Νότιων Δυναστειών στο ποίημα που συνέθεσε ο διάσημος ποιητής της δυναστείας των Τανγκ, Ντου Μου.
Στον πύργο Wenchang μέσα στο ναό ο διάσημος συγγραφέας Shi Nai’an έγραψε μερικά από τα κεφάλαια του «Water Margin», το οποίο θεωρείται ένα από τα τέσσερα αριστουργήματα της κινεζικής λογοτεχνίας.
Ο ναός υπέστη πολλές καταστροφές στο πέρασμα των αιώνων, ενώ το 1958 καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Η διαδικασία ανακατασκευής του ξεκίνησε το 1993 και ολοκληρώθηκε το 1998.
Η Πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης της κοινότητας Φενγκχάνγ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.
Η κυβέρνηση ανέφερε, επίσης, ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε τις γύρω δασικές περιοχές και ότι τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από χρήστες του διαδικτύου αποτυπώνουν τη στιγμή που το αρχαίο κτίριο φλέγεται και μεγάλα μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν στον ουρανό.
Η ιστορία του ναού YongqingΠρόκειται για έναν ναό με ιστορία 1500 ετών, ο οποίος χτίστηκε το 536 κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Λιάνγκ του Νότιου Βασιλείου στη νότια πλαγιά του βουνού Φενγκουάνγκ (Όρος Φοίνιξ). Το βουνό, παρά το χαμηλό του υψόμετρο (86 μ.), μοιάζει με φοίνικα που ανοίγει τα φτερά του, εξ ου και το όνομά του.
Αναφέρεται και ως ένας από τους «480 υπέροχους ναούς» των Νότιων Δυναστειών στο ποίημα που συνέθεσε ο διάσημος ποιητής της δυναστείας των Τανγκ, Ντου Μου.
Στον πύργο Wenchang μέσα στο ναό ο διάσημος συγγραφέας Shi Nai’an έγραψε μερικά από τα κεφάλαια του «Water Margin», το οποίο θεωρείται ένα από τα τέσσερα αριστουργήματα της κινεζικής λογοτεχνίας.
Ο ναός υπέστη πολλές καταστροφές στο πέρασμα των αιώνων, ενώ το 1958 καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Η διαδικασία ανακατασκευής του ξεκίνησε το 1993 και ολοκληρώθηκε το 1998.
Ειδήσεις σήμερα:
Καθάριζε και το φουλάρι της μπλέχτηκε στο μηχάνημα ζυμώματος - Τραγικός θάνατος για τη 49χρονη στον φούρνο της στη Λάρισα
Σόμπολος: «Ρώτησα τον Φραντζή αν δούλευε σε κρεοπωλείο και τεμάχισε τη σύντροφό του, μου είπε ότι μπορώ κι εγώ με καλό μαχαίρι» - Οι λόγοι για τις βεντέτες στην Κρήτη
Η Cadillac και η Rolls- Royce του Ωνάση ανακατασκευάστηκαν και διηγούνται ιστορίες δόξας
Καθάριζε και το φουλάρι της μπλέχτηκε στο μηχάνημα ζυμώματος - Τραγικός θάνατος για τη 49χρονη στον φούρνο της στη Λάρισα
Σόμπολος: «Ρώτησα τον Φραντζή αν δούλευε σε κρεοπωλείο και τεμάχισε τη σύντροφό του, μου είπε ότι μπορώ κι εγώ με καλό μαχαίρι» - Οι λόγοι για τις βεντέτες στην Κρήτη
Η Cadillac και η Rolls- Royce του Ωνάση ανακατασκευάστηκαν και διηγούνται ιστορίες δόξας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα