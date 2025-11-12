Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο, αισθητός σε πολλές περιοχές

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de6so5n975i9)

«Υπάρχει μια ακολουθία μετασεισμών και σεισμών από το πρωί, που πρέπει να μελετηθεί», ανέφερε. Όπως είπε, αναμένεται να συνεχιστούν οι σεισμοί, και το φαινόμενο παρακολουθείται από το σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.Στην εφαρμογή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου καταγράφονται πάνω από 12 μετασεισμοί από το πρωί, που κυμαίνονται από 2,2 μέχρι 4,1 ρίχτερ.Μιλώντας στην εκπομπή Update του ΕΡΤnews, o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».Εκτιμώμενο μέγεθος 7,0–7,5 βαθμούς στη κλίμακα Ρίχτερ, επίκεντρο στα νοτιοδυτικά. Προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην Πάφο και δυνατή θαλάσσια διαταραχή. Ιστορικές πηγές και νεότερες μελέτες αναφέρουν μεταβολή της ακτογραμμής και ζημιές σε οχυρώσεις και ναούς. Θεωρείται το πιο «βαρύ» επεισόδιο της κυπριακής ιστορίας.Μέγεθος περίπου 6,5 βαθμούς στη κλίμακα Ρίχτερ. Επηρέασε 158 κοινότητες, με τουλάχιστον 40 νεκρούς, πάνω από 100 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους. Καταγράφηκε και μικρό τσουνάμι. Το γεγονός διαμόρφωσε για χρόνια την τοπική μνήμη και την πολιτική αντισεισμικής θωράκισης.Ισχυρός σεισμός περίπου 6,8 βαθμούς στη κλίμακα Ρίχτερ, με ζημιές κυρίως σε Πάφο και Λεμεσό. Τα ελληνικά και κυπριακά δίκτυα κατέγραψαν πλούσια μετασεισμική ακολουθία., ένας σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Πάφο προκάλεσε δύο θανάτους και σημαντικές ζημιές σε χωριά της επαρχίας. Στις 11 Αυγούστου 1999, άλλος σεισμός 5,6 Ρίχτερ κοντά στο χωριό Γεράσα της Πάφου έγινε έντονα αισθητό στη Λεμεσό, προκαλώντας τραυματισμούς από πανικό και δομικές βλάβες μικροκλίμακας.Πιο πρόσφαταος, στις, σεισμός 6,6 Ρίχτερ Βιρειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς (στην Πάφο) έγινε αισθητός σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ο ισχυρότερος από το 1996, χωρίς σοβαρές βλάβες λόγω θαλάσσιου, βαθύτερου επίκεντρου.