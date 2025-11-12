Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο, αισθητός σε πολλές περιοχές
Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο, αισθητός σε πολλές περιοχές
Τι αναφέρει το Ευρωμεσογειακό Κέντρο - Οι σεισμοί των τελευταίων ωρών έχουν γίνει έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο και στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου
Νέος σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Κύπρο, λίγες ώρες μετά την ισχυρή δόνηση που ταρακούνησε νωρίτερα το νησί.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, η δόνηση σημειώθηκε 15 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της και στο παρελθόν, τη δεκαετία του '50, είχε δώσει ισχυρό σεισμό και τότε υπήρχαν θύματα.
Οι σεισμοί των τελευταίων ωρών έχουν γίνει έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγιναν επίσης αντιληπτοί στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Η δόνηση έγινε αισθητή και στο Ισραήλ με την αρμόδια σεισμολογική υπηρεσία να μεταδίδει ότι η έντασή του ήταν 5,2 Ρίχτερ.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο υπήρξαν αρκετές επισμάνσεις για τη διάρκεια των δονήσεων, ενώ έως τώρα, δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ή ζημιές.
Όπως μετέδιδε το Sigmalive.com, αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.
«Πρέπει να μελετηθεί η ακολουθία των σεισμών και μετασεισμών» λένε οι επιστήμονες
Ο Διευθυντής του Κυπριακού Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, επιβεβαίωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι νέος σεισμός που σημειώθηκε, εκτιμάται ότι ήταν έντασης γύρω στα 5 Ρίχτερ, αλλά θα πρέπει να μελετηθεί για να επιβεβαιωθεί το ακριβές μέγεθος του.
Ερωτηθείς αν ο σεισμός αυτός ήταν μεγαλύτερης ισχύος από αυτόν που σημειώθηκε το πρωί, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι «ακόμα δεν ξέρουμε, πιθανόν να είναι ελαφρώς πιο χαμηλός».
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, η δόνηση σημειώθηκε 15 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της και στο παρελθόν, τη δεκαετία του '50, είχε δώσει ισχυρό σεισμό και τότε υπήρχαν θύματα.
Σημειώνεται ότι μετά τον δεύτερο ισχυρό σεισμό, καταγράφηκαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 3,4 και 3,5 Ρίχτερ αντίστοιχα.
🔎 What was the faulting motion that caused the #earthquake (#σεισμός) in #Paphos? Moment tensor map from seismological institute(s): pic.twitter.com/fb4ouqlzlz— EMSC (@LastQuake) November 12, 2025
Οι σεισμοί των τελευταίων ωρών έχουν γίνει έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγιναν επίσης αντιληπτοί στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Η δόνηση έγινε αισθητή και στο Ισραήλ με την αρμόδια σεισμολογική υπηρεσία να μεταδίδει ότι η έντασή του ήταν 5,2 Ρίχτερ.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο υπήρξαν αρκετές επισμάνσεις για τη διάρκεια των δονήσεων, ενώ έως τώρα, δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ή ζημιές.
Όπως μετέδιδε το Sigmalive.com, αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.
«Πρέπει να μελετηθεί η ακολουθία των σεισμών και μετασεισμών» λένε οι επιστήμονες
Ο Διευθυντής του Κυπριακού Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, επιβεβαίωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι νέος σεισμός που σημειώθηκε, εκτιμάται ότι ήταν έντασης γύρω στα 5 Ρίχτερ, αλλά θα πρέπει να μελετηθεί για να επιβεβαιωθεί το ακριβές μέγεθος του.
Ερωτηθείς αν ο σεισμός αυτός ήταν μεγαλύτερης ισχύος από αυτόν που σημειώθηκε το πρωί, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι «ακόμα δεν ξέρουμε, πιθανόν να είναι ελαφρώς πιο χαμηλός».
«Υπάρχει μια ακολουθία μετασεισμών και σεισμών από το πρωί, που πρέπει να μελετηθεί», ανέφερε. Όπως είπε, αναμένεται να συνεχιστούν οι σεισμοί, και το φαινόμενο παρακολουθείται από το σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.
Στην εφαρμογή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου καταγράφονται πάνω από 12 μετασεισμοί από το πρωί, που κυμαίνονται από 2,2 μέχρι 4,1 ρίχτερ.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de6so5n975i9)
Λέκκας: προσοχή στις επόμενες 48 ώρες
Μιλώντας στην εκπομπή Update του ΕΡΤnews, o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de6sw7u9lyxt)
Μεγάλοι σεισμοί στη Πάφο
• 11 Μαΐου 1222. Εκτιμώμενο μέγεθος 7,0–7,5 βαθμούς στη κλίμακα Ρίχτερ, επίκεντρο στα νοτιοδυτικά. Προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην Πάφο και δυνατή θαλάσσια διαταραχή. Ιστορικές πηγές και νεότερες μελέτες αναφέρουν μεταβολή της ακτογραμμής και ζημιές σε οχυρώσεις και ναούς. Θεωρείται το πιο «βαρύ» επεισόδιο της κυπριακής ιστορίας.
• 10 Σεπτεμβρίου 1953. Μέγεθος περίπου 6,5 βαθμούς στη κλίμακα Ρίχτερ. Επηρέασε 158 κοινότητες, με τουλάχιστον 40 νεκρούς, πάνω από 100 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους. Καταγράφηκε και μικρό τσουνάμι. Το γεγονός διαμόρφωσε για χρόνια την τοπική μνήμη και την πολιτική αντισεισμικής θωράκισης.
• 9 Οκτωβρίου 1996. Ισχυρός σεισμός περίπου 6,8 βαθμούς στη κλίμακα Ρίχτερ, με ζημιές κυρίως σε Πάφο και Λεμεσό. Τα ελληνικά και κυπριακά δίκτυα κατέγραψαν πλούσια μετασεισμική ακολουθία.
Στις 23 Φεβρουαρίου 1995, ένας σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Πάφο προκάλεσε δύο θανάτους και σημαντικές ζημιές σε χωριά της επαρχίας. Στις 11 Αυγούστου 1999, άλλος σεισμός 5,6 Ρίχτερ κοντά στο χωριό Γεράσα της Πάφου έγινε έντονα αισθητό στη Λεμεσό, προκαλώντας τραυματισμούς από πανικό και δομικές βλάβες μικροκλίμακας.
Πιο πρόσφαταος, στις 11 Ιανουαρίου 2022, σεισμός 6,6 Ρίχτερ Βιρειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς (στην Πάφο) έγινε αισθητός σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ο ισχυρότερος από το 1996, χωρίς σοβαρές βλάβες λόγω θαλάσσιου, βαθύτερου επίκεντρου.
Στην εφαρμογή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου καταγράφονται πάνω από 12 μετασεισμοί από το πρωί, που κυμαίνονται από 2,2 μέχρι 4,1 ρίχτερ.
Λέκκας: προσοχή στις επόμενες 48 ώρες
Μιλώντας στην εκπομπή Update του ΕΡΤnews, o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».
Μεγάλοι σεισμοί στη Πάφο
• 11 Μαΐου 1222. Εκτιμώμενο μέγεθος 7,0–7,5 βαθμούς στη κλίμακα Ρίχτερ, επίκεντρο στα νοτιοδυτικά. Προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην Πάφο και δυνατή θαλάσσια διαταραχή. Ιστορικές πηγές και νεότερες μελέτες αναφέρουν μεταβολή της ακτογραμμής και ζημιές σε οχυρώσεις και ναούς. Θεωρείται το πιο «βαρύ» επεισόδιο της κυπριακής ιστορίας.
• 10 Σεπτεμβρίου 1953. Μέγεθος περίπου 6,5 βαθμούς στη κλίμακα Ρίχτερ. Επηρέασε 158 κοινότητες, με τουλάχιστον 40 νεκρούς, πάνω από 100 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους. Καταγράφηκε και μικρό τσουνάμι. Το γεγονός διαμόρφωσε για χρόνια την τοπική μνήμη και την πολιτική αντισεισμικής θωράκισης.
• 9 Οκτωβρίου 1996. Ισχυρός σεισμός περίπου 6,8 βαθμούς στη κλίμακα Ρίχτερ, με ζημιές κυρίως σε Πάφο και Λεμεσό. Τα ελληνικά και κυπριακά δίκτυα κατέγραψαν πλούσια μετασεισμική ακολουθία.
Στις 23 Φεβρουαρίου 1995, ένας σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Πάφο προκάλεσε δύο θανάτους και σημαντικές ζημιές σε χωριά της επαρχίας. Στις 11 Αυγούστου 1999, άλλος σεισμός 5,6 Ρίχτερ κοντά στο χωριό Γεράσα της Πάφου έγινε έντονα αισθητό στη Λεμεσό, προκαλώντας τραυματισμούς από πανικό και δομικές βλάβες μικροκλίμακας.
Πιο πρόσφαταος, στις 11 Ιανουαρίου 2022, σεισμός 6,6 Ρίχτερ Βιρειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς (στην Πάφο) έγινε αισθητός σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ο ισχυρότερος από το 1996, χωρίς σοβαρές βλάβες λόγω θαλάσσιου, βαθύτερου επίκεντρου.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα