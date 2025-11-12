«Ντροπή σας»: Η οργισμένη απάντηση Ιμάμογλου για το κατηγορητήριο των 4.000 σελίδων
Δήλωσε πως «έχουμε το κεφάλι ψηλά και τη συνείδησή μας καθαρή» και κάλεσε τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση να επιτρέψει τη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων
Την πρώτη του τοποθέτηση έκανε ο Εκρέμ Ιμάμογλου σχετικά με το εκτενές κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, με το οποίο διώκεται επίσημα για 142 αδικήματα και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση που μπορεί να φθάνει τα 2.352 χρόνια.
Σύμφωνα με την Haberler, ο ίδιος, κρατούμενος πλέον στη φυλακή Σιλιβρί, δήλωσε πως «έχουμε το κεφάλι ψηλά και τη συνείδησή μας καθαρή» και κάλεσε τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση να επιτρέψει τη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων.
Η έρευνα για τις υποθέσεις «διαφθοράς» που αφορούν τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ολοκληρώθηκε έπειτα από 237 ημέρες με την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης να καταθέτει κατηγορητήριο 3.809 σελίδων.
Ο Ιμάμογλου, μέσω ανάρτησης που έγινε από τον λογαριασμό στα social media τόνισε: «Η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας πρέπει να αναλάβει δράση ώστε οι συνεδριάσεις να μεταδοθούν ζωντανά από τις οθόνες του TRT και άλλα κανάλια. Έχουμε το κεφάλι ψηλά και τη συνείδησή μας καθαρή. Δεν έχουμε να λογοδοτήσουμε για τίποτα σε αυτό το ευγενές έθνος» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη δήλωσή του επεσήμανε ότι η σύνταξη του κατηγορητηρίου ήρθε μετά από «237 ημέρες παράνομης έρευνας που στηρίχθηκε σε συκοφαντίες, στημένες κατηγορίες, πρωτοφανείς επιθέσεις και παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη». Όπως υποστήριξε, «το κατηγορητήριο δεν περιορίζεται στις ψευδείς κατηγορίες περί διαφθοράς και δωροδοκίας, αλλά στοχοποιεί και το CHP, το κόμμα που ίδρυσε τη Δημοκρατία μας. Ντροπή σας. Το έγγραφο που συντάξατε είναι γεμάτο ψέματα που αποσπάστηκαν με απειλές και εκβιασμούς από ανθρώπους που κρατήθηκαν ως όμηροι».
Με αιχμηρό τόνο, ο Ιμάμογλου προκάλεσε τις Αρχές να δημοσιοποιήσουν τη διαδικασία: «Έχετε το θάρρος; Μεταδώστε τη δίκη ζωντανά, για να δει ο λαός τα ψέματα και τις συκοφαντίες σας! Εμπιστευθείτε τη συνείδηση της κοινωνίας, την αίσθηση δικαιοσύνης του έθνους – έστω και μία φορά. Είμαστε εμείς ένοχοι ή εκείνοι που διεξάγουν αυτή την παράνομη έρευνα; Ας αποφασίσει το έθνος».
Κλείνοντας, απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να παρέμβει.
