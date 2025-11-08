Ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών

σήμερα

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, οι δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν να προελαύνουν με βραδύ ρυθμό στα μέτωπα.Ελέγχουν πλήρως ή εν μέρει το 19,2% της ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου για τη μελέτη του πολέμου (ISW), που συνεργάζεται με το πρόγραμμα για τα κρίσιμα θέατρα μαχών (CTP).Περίπου το 7% - η Κριμαία και τομείς του Ντονμπάς - βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Μόσχας ήδη πριν από τη στρατιωτική εισβολή στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022.Οι κρισιμότερες μάχες εκτυλίσσονται στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), όπου βρίσκεται ιδίως η Πόκροφσκ, κρίσιμης σημασίας επιμελητειακός κόμβος για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος εκτιμάται πως διατρέχει κίνδυνο να πέσει εντός ημερών.