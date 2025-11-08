Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών
Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας, ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας της χώρας
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση στοχοποιώντας ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook περί τις 02:00 (ώρα Ελλάδας).
«Ο εχθρός διεξάγει ξανά μαζική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας», εξήγησε η κ. Χρίντσουκ.
Κηρύχτηκαν συναγερμοί ενόψει ρωσικών αεροπορικών επιδρομών από τις 02:00 (ώρα Ελλάδας) σε μεγάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας.
Οι αρχές στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Σούμι (βορειοανατολικά) έκαναν λόγο για εκρήξεις, ενώ αυτές στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) για ζημιές σε ενεργειακές υποδομές.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις στο πλαίσιο της επίθεσης που εξαπέλυσαν τον Φεβρουάριο του 2022.
Τα πλήγματά τους έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού και σε υποδομές φυσικού αερίου στη χώρα, εγείροντας φόβους πως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν.
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανταποδίδουν με επιδρομές σε μακρινούς στόχους στη Ρωσία, κατά κανόνα με drones.
Τους τελευταίους μήνες βάζουν στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα υποδομές πετρελαίου και αερίου, για να πλήξουν τον ενεργειακό τομέα, τα έσοδα του οποίου χρηματοδοτούν κατά μεγάλο μέρος την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου.
‼️ Pavlohrad is under attack by Shahed drones…— Благодійний фонд Привид (@Bf_ghost_ua) November 7, 2025
Moments ago, Russian forces launched another massive strike targeting the energy infrastructure of Pavlohrad and the surrounding district.
Several UAVs were directed at the region’s power distribution substations.#Ukraine… pic.twitter.com/lbstKl0yM5
Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, οι δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν να προελαύνουν με βραδύ ρυθμό στα μέτωπα.
Ελέγχουν πλήρως ή εν μέρει το 19,2% της ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου για τη μελέτη του πολέμου (ISW), που συνεργάζεται με το πρόγραμμα για τα κρίσιμα θέατρα μαχών (CTP).
Περίπου το 7% - η Κριμαία και τομείς του Ντονμπάς - βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Μόσχας ήδη πριν από τη στρατιωτική εισβολή στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022.
Οι κρισιμότερες μάχες εκτυλίσσονται στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), όπου βρίσκεται ιδίως η Πόκροφσκ, κρίσιμης σημασίας επιμελητειακός κόμβος για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος εκτιμάται πως διατρέχει κίνδυνο να πέσει εντός ημερών.
