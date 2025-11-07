Η Βρετανία ανακοίνωσε άρση κυρώσεων κατά του Αλ-Σαράα, θα ακολουθήσει η ΕΕ

Τις κυρώσεις κατά του Σύρου προέδρουαίρει η Βρετανία, μια μέρα μετά την αντίστοιχη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εν όψει της συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ,την επόμενη εβδομάδα, κι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι θα ακολουθήσει την ίδια οδό.Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης ότι αίρει τις κυρώσεις κατά του υπουργού Εσωτερικών της Συρίας,Και οι δύο άνδρες είχαν προηγουμένως τεθεί σε καθεστώς οικονομικών κυρώσεων που στοχεύουν τοκαι τηνΑξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνησηπροχώρησε σε άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Συρίας τον Απρίλιο, ενώ η ΕΕ ακολούθησε τον Μάιο, ωστόσο οι περιορισμοί που σχετίζονται με τα όπλα και την ασφάλεια παραμένουν σε ισχύ.«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη μιας ειρηνικής και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης υπό τη ηγεσία και την ευθύνη της Συρίας, προκειμένου να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους Σύρους», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.