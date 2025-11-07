Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Η Βρετανία ανακοίνωσε άρση κυρώσεων κατά του Αλ-Σαράα, θα ακολουθήσει η ΕΕ
Η Βρετανία ανακοίνωσε άρση κυρώσεων κατά του Αλ-Σαράα, θα ακολουθήσει η ΕΕ
Αντίστοιχη απόφαση ανακοίνωσε χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Τις κυρώσεις κατά του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα αίρει η Βρετανία, μια μέρα μετά την αντίστοιχη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εν όψει της συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, κι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι θα ακολουθήσει την ίδια οδό.
Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης ότι αίρει τις κυρώσεις κατά του υπουργού Εσωτερικών της Συρίας, Ανάς Χατάμπ. Και οι δύο άνδρες είχαν προηγουμένως τεθεί σε καθεστώς οικονομικών κυρώσεων που στοχεύουν το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.
Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση Στάρμερ προχώρησε σε άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Συρίας τον Απρίλιο, ενώ η ΕΕ ακολούθησε τον Μάιο, ωστόσο οι περιορισμοί που σχετίζονται με τα όπλα και την ασφάλεια παραμένουν σε ισχύ.
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη μιας ειρηνικής και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης υπό τη ηγεσία και την ευθύνη της Συρίας, προκειμένου να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους Σύρους», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
