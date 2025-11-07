Νέα Υόρκη: 19χρονοι σχεδίαζαν επιθέσεις σε Χριστιανούς και Εβραίους - Δήλωναν πίστη στο ISIS και ήθελαν να αποκεφαλίσουν τους άπιστους

Σε μια βιντεοκλήση, ο Μιρέ έλεγε ότι όλα τα μέλη της ομάδας θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένα να κόψουν τους λαιμούς των ανθρώπων αν η ομάδα χρειαζόταν να γυρίσει προπαγανδιστικά βίντεο με τον Χιμένεζ-Γκιουζέλ να προσφέρεται να κάνει ο ίδιος τις αποκεφαλισμούς, λέγοντας ψυχρά: «Θα το κάνω εγώ, φίλε».Σε άλλη ομαδική συνομιλία, ο Χιμένεςζ-Γκιουζέλ έλεγε πως ήθελε η ομάδα να «κάνει κάτι που θα αφήσει σημάδι στην ιστορία. Κάτι που θα τους κάνει να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ για σένα στο Netflix. Κάτι που θα σε κάνει να έχεις μια σελίδα στη Wikipedia» προσθέτοντας ότι θα καταλήξει να είναι «ένας από τους 100 πιο κακούς ανθρώπους στον κόσμο».Ο Μιρέ σημείωσε σε κάποιο σημείο της συνομιλίας ότι όλοι στην ομάδα θα έπρεπε να «αποκτήσουν ζωή» — που σημαίνει να σκοτώσουν κάποιον — παρόμοια με την μύηση σε συμμορία των γκέτο «για να αποκτήσουμε αυτή τη νοοτροπία και να μπει στο μυαλό μας ότι αποκτούμε ζωή σκοτώνοντας κάποιον και μόλις το κάνουμε, δεν διστάζουμε πια». «Αδερφέ, για μένα θα είναι εύκολο» του απάντησε ο Χιμένεζ-ΓκιουζέλΟ ίδιος είχε κάνει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός εγγράφου στα αραβικά με τίτλο στα αγγλικά «ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΙΩΠΗΛΑ». Το έγγραφο ενθάρρυνε τους μουσουλμάνους να ασκήσουν το «καθήκον» της τζιχάντ και να «τρομοκρατήσουν τους άπιστους για να εκδικηθούν τους μουσουλμάνους αδελφούς τους», χρησιμοποιώντας μαχαίρια, τσεκούρια και οχήματα για να επιτεθούν σε χριστιανούς και εβραίους.Οι δύο 19χρονοι από το Νιού Τζέρσεϊ αντιμετωπίζουν κατηγορίες συνωμοσίας για την παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση και απόπειρα συνωμοσίας για την παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, με κάθε κατηγορία να επισύρει μέγιστη ποινή 20 ετών σε περίπτωση καταδίκης, μαζί με πρόστιμο 250.000 δολαρίων και ισόβια επιτήρηση.