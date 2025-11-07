Τραγικός θάνατος για 32χρονη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησαν μπροστά στον άνδρα της αφού έκανε λάθος στο σπίτι που πήγαν να καθαρίσουν - «Δεν πρόλαβε καν να βάλει το κλειδί»