ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

Τραγικός θάνατος για 32χρονη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησαν μπροστά στον άνδρα της αφού έκανε λάθος στο σπίτι που πήγαν να καθαρίσουν - «Δεν πρόλαβε καν να βάλει το κλειδί»
ΚΟΣΜΟΣ
Ιντιάνα ΗΠΑ Πυροβολισμός Σπίτι Καθαρίστρια Σύζυγος

Τραγικός θάνατος για 32χρονη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησαν μπροστά στον άνδρα της αφού έκανε λάθος στο σπίτι που πήγαν να καθαρίσουν - «Δεν πρόλαβε καν να βάλει το κλειδί»

Η Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρεζ  ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών

Τραγικός θάνατος για 32χρονη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησαν μπροστά στον άνδρα της αφού έκανε λάθος στο σπίτι που πήγαν να καθαρίσουν - «Δεν πρόλαβε καν να βάλει το κλειδί»
Γιώργος Χρήστου
33 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγικό θάνατο βρήκε μια 32χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών από τη Γουατεμάλα που έχασε τη ζωή της από πυροβολισμό αφού έκανε λάθος στη διεύθυνση του σπιτιού που πήγαινε να καθαρίσει με τον σύζυγό της στην Ιντιάνα των ΗΠΑ.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τετάρτης όταν η Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρεζ και ο σύζυγός της, Μαουρίσιο Βελάσκεζ, έφτασαν σε ένα σπίτι στην πόλη Γουάιτσταουν το οποίο είχαν προσληφθεί να καθαρίσουν.

Πριν να φτάσει στο σπίτι, το ζευγάρι έλεγξε δύο φορές τη διεύθυνση και έκανε τον γύρο της γειτονιάς για να βεβαιωθεί ότι ήταν στο σωστό μέρος, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τραγικός θάνατος για 32χρονη στις ΗΠΑ: Την πυροβόλησαν μπροστά στον άνδρα της αφού έκανε λάθος στο σπίτι που πήγαν να καθαρίσουν - «Δεν πρόλαβε καν να βάλει το κλειδί»
Το σπίτι στο οποίο έφτασε από λάθος η 32χρονη με τον σύζυγό της


Την ώρα, όμως, που προσπαθούσαν να βάλουν στην πόρτα τα κλειδιά που τους είχαν δοθεί και ενώ η 32χρονη πήρε το μπρελόκ από τα χέρια του συζύγου της, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο έδαφος.

«Δεν είχε καν βάλει το κλειδί όταν άκουσα τον πυροβολισμό. Είδα τη γυναίκα μου να κάνει δύο βήματα πίσω και μετά τα κλειδιά έπεσαν. Τότε έπεσε και πήγα να την πιάσω. Προσπαθούσα να την παρηγορήσω και να της πω ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά έβλεπα το αίμα να τρέχει» περιέγραψε ο σύζυγός της.

Την ίδια ώρα, μάλιστα, έγινε μια κλήση στο 911 (σ.σ. η άμεση δράση στις ΗΠΑ) για μια εισβολή σε σπίτι στη διεύθυνση στην οποία ήταν το ζευγάρι.

Κλείσιμο
Η αστυνομία κατέρριψε κάθε σενάριο ότι το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να διαρρήξει το σπίτι και επιβεβαίωσε ότι στην πραγματικότητα είχαν την εντύπωση ότι έμπαιναν σε ένα σπίτι που είχαν προσληφθεί για να καθαρίσουν.

«Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν υποστηρίζουν ότι έλαβε χώρα διάρρηξη σε κατοικία», ανέφερε η τοπική αστυνομία

Η έρευνα για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη χωρίς να έχει γίνει κάποια σύλληψη, με τον σύζυγο της 32χρονης να ζητά δικαιοσύνη για το θάνατό της.

«Για μένα, ήταν ο έρωτας της ζωής μου. Ήταν καλή σύζυγος και καλή μητέρα» είπε για την 32χρονη που άφησε πίσω της τρεις κόρες, ηλικίας 17, 10 και 8 ετών, και έναν γιο σχεδόν ενός έτους.



Ειδήσεις σήμερα:

Καρυστιανού: Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά - Δεν γνώριζα τον Καραχάλιο

Europa League: Ο Καρέτσας μοίραζε γκολ στο 4-3 της Γκενκ επί της Μπράγκα, νίκες για Ρόμα, Μπέτις και Άστον Βίλα - Δείτε γκολ

Ευρωπαϊκοί θρίαμβοι για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, απρόσμενη γκέλα για ΑΕΚ - Δείτε τα γκολ
Γιώργος Χρήστου
33 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης