Δυο Κολομβιανοί καταδικάστηκαν σε 13 χρόνια φυλάκιση από τη Ρωσία επειδή πολέμησαν με την Ουκρανία

Τον Μάιο, Αυστραλός καταδικάστηκε επίσης να εκτίσει 13 χρόνια κάθειρξη διότι πολέμησε εναντίον του ρωσικού στρατού στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων από τον Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο του 2024.Τον Οκτώβριο του 2024 μοσχοβίτικο δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης έξι ετών και δέκα μηνών σε εβδομηντάρη αμερικανό υπήκοο, τον Στίβεν Χάμπαρντ, επειδή ήταν «μισθοφόρος» στις τάξεις του ουκρανικού στρατού.Στην άλλη πλευρά, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον Απρίλιο τη σύλληψη δυο Κινέζων υπηκόων, τους οποίους κατηγορούν πως πολέμησαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού.