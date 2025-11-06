Καταδίκη σε ισόβια Ρώσου στρατιώτη για δολοφονία Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου - 13 χρόνια κάθειρξη σε δύο μισθοφόρους από ρωσικές αρχές

Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Δύο Κολομβιανοί που θεωρήθηκαν από τη Μόσχα «μισθοφόροι» καταδικάστηκαν σε 13 χρόνια κάθειρξης σε κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη, κατηγορούμενοι ότι πολέμησαν στο πλευρό των δυνάμεων του Κιέβου, ανακοίνωσε σήμερα δικαστήριο στο Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.
«Για τη συμμετοχή τους σε μάχες στο πλευρό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, οι Αλεξάντερ Άντε και Χοσέ Αράντου καταδικάστηκαν σε 13 χρόνια κάθειρξης ο καθένας», δήλωσαν οι εισαγγελείς στο Telegram.
Παράλληλα σήμερα, ουκρανικό δικαστήριο καταδίκασε έναν Ρώσο στρατιώτη σε ισόβια κάθειρξη, αφού τον έκρινε ένοχο για τη δολοφονία ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου. Είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία φυλακίζει έναν ύποπτο με τέτοιες κατηγορίες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.
Το δικαστήριο στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια έκρινε τον Ντμίτρι Κουράσοφ, 27 ετών, ένοχο για τον πυροβολισμό και τον θάνατο του Βιτάλι Χόντνιουκ, ενός Ουκρανού στρατιώτη που είχε παραδοθεί έπειτα από μάχες τον Ιανουάριο του 2024 σε ρωσικές δυνάμεις.
Ο Κουράσοφ, ο οποίος πιάστηκε αιχμάλωτος από τις ουκρανικές δυνάμεις μαζί με άλλους Ρώσους στρατιώτες λίγο μετά το περιστατικό, δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο, αν και αργότερα δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ήταν αθώος και ήθελε να ανταλλαγεί με κρατούμενους.
Η καταδίκη του έχει συμβολική σημασία για την Ουκρανία, η οποία λέει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εκτελέσει πολλούς Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, αλλά ότι οι ύποπτοι βρίσκονται συνήθως εκτός της δικαιοδοσίας τους.
Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αρνείται ότι τα στρατεύματά της διαπράττουν εγκλήματα πολέμου.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας δήλωσε στο Reuters ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ποινικές έρευνες για τη δολοφονία 322 Ουκρανών στρατιωτικών που είχαν παραδώσει άνευ όρων τα όπλα τους ή/και παραδοθεί μετά την εισβολή του 2022.
Ο Κουράσοφ, ο οποίος έχασε το αριστερό του μάτι ενώ πολεμούσε στην Ουκρανία, εντάχθηκε σε μία από τις μονάδες εφόδου «Καταιγίδα V» του ρωσικού στρατού με αντάλλαγμα την πρόωρη αποφυλάκισή του καθώς εξέτιε ποινή φυλάκισης για κλοπή, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
Πριν από την ανάγνωση της ετυμηγορίας, στάθηκε ψύχραιμος με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά του. Αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αλλά χαμογέλασε ελαφρά όταν ρωτήθηκε αν ήλπιζε να απελευθερωθεί σε ανταλλαγή κρατουμένων.
Η εισαγγελία ζήτησε από το δικαστήριο να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.
