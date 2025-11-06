Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
#MeToo και στο Ιράν: Νεαρή γυναίκα κατήγγειλε γνωστό ηθοποιό για βιασμό - Η κοινή γνώμη είναι υπέρ του, αφέθηκε ελεύθερος και έφυγε στο εξωτερικό
#MeToo και στο Ιράν: Νεαρή γυναίκα κατήγγειλε γνωστό ηθοποιό για βιασμό - Η κοινή γνώμη είναι υπέρ του, αφέθηκε ελεύθερος και έφυγε στο εξωτερικό
Γεγονός πρωτοφανές για το Ιράν, η καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας για βιασμό από τον γνωστό ηθοποιό Πεγμάν Τζαμσιντί - Ο ίδιος μιλά για «βρώμικη εκστρατεία συκοφαντίας» και «ψεύδη»
Αναστάτωση προκαλεί στο Ιράν η καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας για σεξουαλική κακοποίηση από τον δημοφιλή ηθοποιό και πρώην ποδοσφαιριστή Πεγμάν Τζαμσιντί. Η υπόθεση, που έχει χαρακτηριστεί ως «ιρανικό MeToo», διχάζει την κοινή γνώμη και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη θέση της γυναίκας στη χώρα.
Η νεαρή γυναίκα, που επέλεξε να παραμείνει ανώνυμη, κατηγορεί τον 48χρονο Τζαμσιντί για βιασμό στο σπίτι του. Υποστηρίζει ότι της προσφέρθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να αποσύρει την καταγγελία της. Παρά τη σοβαρότητα των ισχυρισμών, η κοινή γνώμη φαίνεται να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον ηθοποιό, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» και «συνωμοσίες».
Ο γνωστός ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και ταξίδεψε στο εξωτερικό «για οικογενειακούς λόγους», όπως υποστήριξε. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για «βρώμικη εκστρατεία συκοφαντίας» και «ψεύδη», τονίζοντας ότι σύντομα θα επιστρέψει στο Ιράν. Το καλλιτεχνικό περιβάλλον παραμένει διχασμένο, με ένα σκηνοθέτη από την Τεχεράνη να δηλώνει πως δεν μπορεί να τον φανταστεί ένοχο, αλλά και πως «εντελώς αθώος δεν είναι».
Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου το ιρανικό #MeToo αρχίζει να αποκτά φωνή, παρά τα κοινωνικά ταμπού και τα νομικά εμπόδια. Η συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική βία ενισχύθηκε μετά το 2022, όταν ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις με το σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί στα χέρια της Αστυνομίας Ηθών.
Μία ψυχολόγος από την Τεχεράνη, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνει ότι η υπόθεση ακολουθεί το γνώριμο μοτίβο όπου ο άνδρας παρουσιάζεται ως θύμα και η γυναίκα φοβάται για τη φήμη της. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, η γυναικεία φωνή στο Ιράν γίνεται όλο και πιο δυνατή και οι κοινωνικές ανισότητες πλέον συζητούνται ανοιχτά.
Ελάχιστες επώνυμες γυναίκες στηρίζουν δημόσια την καταγγέλλουσα. Ανάμεσά τους η ηθοποιός Μαριάμ Χονταραμί, η οποία έγραψε στο Instagram ότι «σε μια κοινωνία εχθρική προς τις γυναίκες, θεωρείται έγκλημα να μιλάς για την προσωπική σου οδύνη».
Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης της καταγγέλλουσας στην εφημερίδα Hammihan από τη δημοσιογράφο Ελαλέχ Μοχαμαντί, οι Αρχές μπλόκαραν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Στο μεταξύ, μια ακόμη γυναίκα που ζει στο Παρίσι κατήγγειλε και εκείνη τον Τζαμσιντί για σεξουαλική βία.
Μένει να φανεί αν η υπόθεση θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο του Ιράν, ο βιασμός μπορεί να επιφέρει ακόμη και τη θανατική ποινή, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα «συγχώρεσης» από το θύμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Η νεαρή γυναίκα, που επέλεξε να παραμείνει ανώνυμη, κατηγορεί τον 48χρονο Τζαμσιντί για βιασμό στο σπίτι του. Υποστηρίζει ότι της προσφέρθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να αποσύρει την καταγγελία της. Παρά τη σοβαρότητα των ισχυρισμών, η κοινή γνώμη φαίνεται να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον ηθοποιό, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» και «συνωμοσίες».
Ο γνωστός ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και ταξίδεψε στο εξωτερικό «για οικογενειακούς λόγους», όπως υποστήριξε. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για «βρώμικη εκστρατεία συκοφαντίας» και «ψεύδη», τονίζοντας ότι σύντομα θα επιστρέψει στο Ιράν. Το καλλιτεχνικό περιβάλλον παραμένει διχασμένο, με ένα σκηνοθέτη από την Τεχεράνη να δηλώνει πως δεν μπορεί να τον φανταστεί ένοχο, αλλά και πως «εντελώς αθώος δεν είναι».
Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου το ιρανικό #MeToo αρχίζει να αποκτά φωνή, παρά τα κοινωνικά ταμπού και τα νομικά εμπόδια. Η συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική βία ενισχύθηκε μετά το 2022, όταν ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις με το σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί στα χέρια της Αστυνομίας Ηθών.
Μία ψυχολόγος από την Τεχεράνη, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνει ότι η υπόθεση ακολουθεί το γνώριμο μοτίβο όπου ο άνδρας παρουσιάζεται ως θύμα και η γυναίκα φοβάται για τη φήμη της. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, η γυναικεία φωνή στο Ιράν γίνεται όλο και πιο δυνατή και οι κοινωνικές ανισότητες πλέον συζητούνται ανοιχτά.
Ελάχιστες επώνυμες γυναίκες στηρίζουν δημόσια την καταγγέλλουσα. Ανάμεσά τους η ηθοποιός Μαριάμ Χονταραμί, η οποία έγραψε στο Instagram ότι «σε μια κοινωνία εχθρική προς τις γυναίκες, θεωρείται έγκλημα να μιλάς για την προσωπική σου οδύνη».
Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης της καταγγέλλουσας στην εφημερίδα Hammihan από τη δημοσιογράφο Ελαλέχ Μοχαμαντί, οι Αρχές μπλόκαραν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Στο μεταξύ, μια ακόμη γυναίκα που ζει στο Παρίσι κατήγγειλε και εκείνη τον Τζαμσιντί για σεξουαλική βία.
Μένει να φανεί αν η υπόθεση θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο του Ιράν, ο βιασμός μπορεί να επιφέρει ακόμη και τη θανατική ποινή, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα «συγχώρεσης» από το θύμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα