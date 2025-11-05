Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί στη Χερσώνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Επισκέφτηκε μαιευτήριο και νοσοκομείο – Η δεύτερη επίσκεψη της χολυγουντιανής σταρ στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου
Η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε μια πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022.
Angelina Jolie receives a commemorative "Kherson" coin as a gift in an actual city of Kherson, Ukraine.— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 5, 2025
I just want to remind everyone abroad about Russia’s “human safari” in Kherson - they hunt civilians with drones. It’s one of the most dangerous places in Ukraine, and one… pic.twitter.com/UO7TEBK9Pc
Η επίσκεψη φαίνεται να είχε και απρόοπτα.
Σε κάποιο σημείο ελέγχου οι Αρχές βρήκαν ότι ένας από τους σωματοφύλακες της Τζολί δεν είχε στρατευτεί και αμέσως τον οδήγησαν προς το στρατολογικό γραφείο. Χρειάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, να παρέμβει η ίδια για να δοθεί τέλος στο περιστατικό.
Wild start to Angelina Jolie's visit to war-torn Kherson, Ukraine: Her convoy was stopped at a checkpoint. One bodyguard's docs were flagged by conscription officers—off to the TCC (military enlistment center) he went! Even pleading "I'm escorting a VIP peacekeeper" didn't help.… pic.twitter.com/qIdJo7NknL— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 5, 2025
Η χολιγουντιανή σταρ, που υπήρξε απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από το 2012 ως το 2022, είχε επισκεφθεί την Ουκρανία λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είχε συναντηθεί με εκτοπισμένους στο Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.
Δείτε ένα βίντεο από την επίσκεψη του 2022:
Angelina Jolie has just arrived to Lviv, Ukraine. pic.twitter.com/Cs894omI9d— Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2022
