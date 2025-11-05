Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί στη Χερσώνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί στη Χερσώνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Επισκέφτηκε μαιευτήριο και νοσοκομείο – Η δεύτερη επίσκεψη της χολυγουντιανής σταρ στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί στη Χερσώνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στη Χερσώνα, της νότιας Ουκρανίας, βρέθηκε αιφνιδιαστικά την Τετάρτη η Αντζελίνα Τζολί, πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε μια πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Βίταλι Μπογκντάνοφ, δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Αντζελίνα Τζολί να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο με ουκρανικά διακριτικά.

Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί στη Χερσώνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί στη Χερσώνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η επίσκεψη φαίνεται να είχε και απρόοπτα.

Σε κάποιο σημείο ελέγχου οι Αρχές βρήκαν ότι ένας από τους σωματοφύλακες της Τζολί δεν είχε στρατευτεί και αμέσως τον οδήγησαν προς το στρατολογικό γραφείο. Χρειάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, να παρέμβει η ίδια για να δοθεί τέλος στο περιστατικό.

Ούτε η ηθοποιός ούτε η ουκρανική κυβέρνηση είχαν αναφερθεί στην επίσκεψη.

Η χολιγουντιανή σταρ, που υπήρξε απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από το 2012 ως το 2022, είχε επισκεφθεί την Ουκρανία λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είχε συναντηθεί με εκτοπισμένους στο Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Δείτε ένα βίντεο από την επίσκεψη του 2022:



