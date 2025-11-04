Φινλανδία: Η Σάνα Μαρίν καταγγέλλει σεξισμό κατά γυναικών στην κυβέρνησή της

«Σύντομα καταλάβαμε ότι το πραγματικό πολιτικό μου έγκλημα ήταν ότι δεν συμπεριφερόμουν και δεν έμοιαζα με αυτό που θα ανέμενε κάποιος από έναν πρωθυπουργό», αναφέρει η ίδια στα απομνημονεύματά της.«Ήμουν παρά πολύ χαλαρή, πάρα πολύ ανεπίσημη, και χόρευα με ένα τρόπο που θεωρήθηκε απρεπής. Περνούσα τα βράδια μου σε πάρτι με φίλους αντί να κάθομαι σε ένα επίσημο δείπνο οκτώ πιάτων και να δοκιμάζω προσεκτικά επιλεγμένα κρασιά».Λίγο μετά την ήττα των σοσιαλδημοκρατών στις εκλογές του Απριλίου 2023, η Μαρίν ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την πολιτική ζωή και διορίστηκε σύμβουλος στρατηγικής στο Tony Blair Insitute for Global Change.