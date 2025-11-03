Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Τραγωδία στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 7 νεκροί από χιονοστιβάδα
Τραγωδία στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 7 νεκροί από χιονοστιβάδα
Ελικόπτερο διάσωσης επιχείρησε να προσεγγίσει την περιοχή, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω των κακών καιρικών συνθηκών
Χιονοστιβάδα που χτύπησε βάση ορειβατών στο Όρος Γιάλουνγκ Ρί, στο Νεπάλ, τη Δευτέρα, είχε σαν αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πέντε να τραυματιστούν.
Οι εθνικότητες των ορειβατών παραμένουν άγνωστες προς το παρόν, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν στην περιοχή, σύμφωνα με το CNN. Η κακοκαιρία που πλήττει το Νεπάλ από την προηγούμενη εβδομάδα έχει προκαλέσει χιονοθύελλες στα βουνά, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες διάσωσης. Ένα ελικόπτερο επιχείρησε να προσεγγίσει την περιοχή, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.
Το Όρος Γιάλουνγκ Ρί, που φτάνει τα 5.600 μέτρα υψόμετρο, θεωρείται κατάλληλο για αρχάριους ορειβάτες χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε μεγάλα υψόμετρα. Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Έβερεστ. Η άνοιξη είναι η πιο δημοφιλής εποχή για αναβάσεις, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, ενώ εκατοντάδες αλλοδαποί ορειβάτες επιλέγουν να αναρριχηθούν σε μικρότερα βουνά τους φθινοπωρινούς μήνες, μεταξύ της βροχερής εποχής των μουσώνων και του χειμώνα.
Οι εθνικότητες των ορειβατών παραμένουν άγνωστες προς το παρόν, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν στην περιοχή, σύμφωνα με το CNN. Η κακοκαιρία που πλήττει το Νεπάλ από την προηγούμενη εβδομάδα έχει προκαλέσει χιονοθύελλες στα βουνά, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες διάσωσης. Ένα ελικόπτερο επιχείρησε να προσεγγίσει την περιοχή, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.
Το Όρος Γιάλουνγκ Ρί, που φτάνει τα 5.600 μέτρα υψόμετρο, θεωρείται κατάλληλο για αρχάριους ορειβάτες χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε μεγάλα υψόμετρα. Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Έβερεστ. Η άνοιξη είναι η πιο δημοφιλής εποχή για αναβάσεις, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, ενώ εκατοντάδες αλλοδαποί ορειβάτες επιλέγουν να αναρριχηθούν σε μικρότερα βουνά τους φθινοπωρινούς μήνες, μεταξύ της βροχερής εποχής των μουσώνων και του χειμώνα.
Ειδήσεις σήμερα:
Αναζητεί τρεις νεαρούς η ΕΛΑΣ για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, «εμπλέκονται και άλλοι» λέει η Δημογλίδου
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Αναζητεί τρεις νεαρούς η ΕΛΑΣ για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, «εμπλέκονται και άλλοι» λέει η Δημογλίδου
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα