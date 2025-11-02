Τέσσερις νεκροί από ισραηλινή επίθεση με drone εναντίον αυτοκινήτου στον Λίβανο
Τέσσερις νεκροί από ισραηλινή επίθεση με drone εναντίον αυτοκινήτου στον Λίβανο

Σύμφωνα με ισραηλινές αμυντικές πηγές, ο στόχος ήταν ένας πράκτορας της επίλεκτης δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ σχεδόν έναν χρόνο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) έκανε λόγο για ισραηλινή επίθεση «με κατευθυνόμενο πύραυλο» εναντίον αυτοκινήτου. Σύμφωνα με ισραηλινές αμυντικές πηγές, ο στόχος του drone ήταν ένας πράκτορας της επίλεκτης δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ.




Παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός, που τερμάτισε τον πόλεμο τον Νοέμβριο του 2024, ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν σε πέντε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ενώ εξαπολύσουν συχνά επιδρομές που, όπως διαμηνύουν, έχουν στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» στην περιοχή Ναμπατία «σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε τρεις άλλους».

Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στη Βηρυτό ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον στρατό του Λιβάνου, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.



