Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Τέσσερις νεκροί από ισραηλινή επίθεση με drone εναντίον αυτοκινήτου στον Λίβανο
Τέσσερις νεκροί από ισραηλινή επίθεση με drone εναντίον αυτοκινήτου στον Λίβανο
Σύμφωνα με ισραηλινές αμυντικές πηγές, ο στόχος ήταν ένας πράκτορας της επίλεκτης δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ.
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ σχεδόν έναν χρόνο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.
Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) έκανε λόγο για ισραηλινή επίθεση «με κατευθυνόμενο πύραυλο» εναντίον αυτοκινήτου. Σύμφωνα με ισραηλινές αμυντικές πηγές, ο στόχος του drone ήταν ένας πράκτορας της επίλεκτης δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ.
Παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός, που τερμάτισε τον πόλεμο τον Νοέμβριο του 2024, ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν σε πέντε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ενώ εξαπολύσουν συχνά επιδρομές που, όπως διαμηνύουν, έχουν στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» στην περιοχή Ναμπατία «σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε τρεις άλλους».
Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στη Βηρυτό ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον στρατό του Λιβάνου, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της
Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά
Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) έκανε λόγο για ισραηλινή επίθεση «με κατευθυνόμενο πύραυλο» εναντίον αυτοκινήτου. Σύμφωνα με ισραηλινές αμυντικές πηγές, ο στόχος του drone ήταν ένας πράκτορας της επίλεκτης δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ.
❗️🇮🇱⚔️🇱🇧 - Four people were killed and three were wounded in the Israeli drone strike on a car in southern Lebanon's Kfar Roummane, Lebanese media reports.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 1, 2025
According to Israeli defense sources, the target was an operative in Hezbollah's elite Radwan Force. pic.twitter.com/NQ0UcDyUZC
Παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός, που τερμάτισε τον πόλεμο τον Νοέμβριο του 2024, ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν σε πέντε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ενώ εξαπολύσουν συχνά επιδρομές που, όπως διαμηνύουν, έχουν στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» στην περιοχή Ναμπατία «σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε τρεις άλλους».
Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στη Βηρυτό ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον στρατό του Λιβάνου, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της
Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά
Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα