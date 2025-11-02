Η Ρωσία επιθυμεί να μην υπάρξει κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας
Ο Μαδούρο ζήτησε βοήθεια από τον Πούτιν, την Κίνα και το Ιράν ως απάντηση στην στρατιωτική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες
Η Ρωσία επιθυμεί να μην υπάρξει κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, υπογράμμισε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Θέλουμε να διατηρηθούν όλα σε ειρηνική τροχιά και να μην προκύψουν νέες εστίες σύγκρουσης στην περιοχή», ανέφερε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Παράλληλα δήλωσε ότι η Μόσχα διατηρεί επαφές με το Καράκας, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες δεσμεύονται από διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις.
«Είμαστε πράγματι σε επαφή με τους φίλους μας από τη Βενεζουέλα. Έχουμε διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.
Στις 21 Οκτωβρίου, η ρωσική Δούμα επικύρωσε τη Συνθήκη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, η επικύρωση είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένης της άνευ προηγουμένου ισχυρής, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στρατιωτικής, πίεσης που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που περιήλθαν στην κατοχή της Washington Post, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζήτησε βοήθεια από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν ως απάντηση στην στρατιωτική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όπως ανέφερε η εφημερίδα, η Βενεζουέλα έχει ζητήσει «διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας» από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης της παραγωγής ορισμένων συστημάτων ραντάρ παρακολούθησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βελάσκες συντόνισε πρόσφατα την παράδοση στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στη Βενεζουέλα από το Ιράν.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, μολονότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική.
«Όχι» απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα.
Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η δύναμη αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με τα πλοία συνοδείας του.
