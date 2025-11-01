Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
ΗΠΑ: Λάθος της Κίνας οι περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, είπε ο υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ
Το ζήτημα των σπάνιων γαιών αποτελεί βασικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου - Μετά τις συνομιλίες Σι Τζινπίνγκ - Ντόναλντ Τραμπ, το Πεκίνο συμφώνησε να αναστείλει κάποιους από τους περιορισμούς για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εκτίμησε ότι η Κίνα έκανε «λάθος» επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίνοντας ότι το Πεκίνο με αυτό τον τρόπο προσέλκυσε την προσοχή σε ένα από τα εμπορικά του όπλα.
«Η Κίνα προειδοποίησε όλον τον κόσμο για τον κίνδυνο. Διέπραξαν πραγματικά ένα λάθος», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύεται σήμερα. «Είναι ένα πράγμα να βάζεις το πιστόλι στο τραπέζι και είναι ένα άλλο να πυροβολείς στον αέρα», συνέχισε.
Το Πεκίνο ανακοίνωσε στις αρχές Οκτωβρίου ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που σχετίζονται με σπάνιες γαίες, ορυκτά απαραίτητα για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμη και για την αμυντική βιομηχανία.
Μετά τις συνομιλίες που είχαν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στη Νότια Κορέα, το Πεκίνο συμφώνησε να αναστείλει κάποιους από τους περιορισμούς για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.
Το ζήτημα των σπάνιων γαιών αποτελεί βασικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου αλλά και μεγάλη πηγή αναταραχής για τις παγκόσμιες αλυσίδες ανεφοδιασμού.
Η Κίνα κατέχει σχεδόν το μονοπώλιο στην επεξεργασία σπάνιων γαιών και δέχεται επικρίσεις ότι χρησιμοποιεί τη θέση της για να ασκήσει πίεση στους εμπορικούς της εταίρους.
Όμως, σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το Πεκίνο έχασε το πλεονέκτημά του. «Διαθέτουμε μέτρα για να αντισταθμίσουμε την κατάσταση», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός. «Πιστεύω ότι η κινεζική ηγεσία ανησύχησε λίγο από τη αντίδραση του κόσμου στους περιορισμούς» που ανακοίνωσε.
