Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο
Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο
Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε
Ισραηλινό πλήγμα στοίχισε σήμερα τη ζωή σε έναν άνδρα που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 25 τον αριθμό των νεκρών σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που στηρίζεται σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας.
Παρά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να εξαπολύει συχνά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στοχοθετεί τη φιλοϊρανική οργάνωση.
Σήμερα ένα drone στοχοθέτησε έναν άνδρα σε μοτοσικλέτα στο χωριό Κουνίν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε. Το Ισραήλ δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει στην πληροφορία αυτή.
Το πλήγμα αυτό έρχεται την επομένη της διείσδυσης ισραηλινής μονάδας στο μεθοριακό χωριό Μπλίντα, όπου οι στρατιώτες σκότωσαν έναν δημοτικό υπάλληλο.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ζήτησε από τον στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νέα ισραηλινή διείσδυση στο λιβανικό έδαφος.
Τις τελευταίες ημέρες η ισραηλινή αεροπορία ενέτεινε τα πλήγματά της στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχεύει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με απολογισμό που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο στηριζόμενο σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας Σύρος, έχουν σκοτωθεί από την αρχή του μήνα.
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 111 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον τερματισμό του πολέμου.
Σε συνομιλία που είχε σήμερα με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέπτεται τη Βηρυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράτζι του ζήτησε «να βοηθήσει στην άσκηση πίεσης στο Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις του».
«Μόνον μια διπλωματική λύση, κι όχι στρατιωτική, μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να εγγυηθεί την ηρεμία στον νότο», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το Ani.
Ο ίδιος σημείωσε ότι «η λιβανική κυβέρνηση συνεχίζει τη σταδιακή εφαρμογή της απόφασής της να θέσει όλα τα όπλα υπό τον έλεγχό της».
Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στη λιβανική κυβέρνηση ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον λιβανικό στρατό, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.
Παρά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να εξαπολύει συχνά πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας ότι στοχοθετεί τη φιλοϊρανική οργάνωση.
Σήμερα ένα drone στοχοθέτησε έναν άνδρα σε μοτοσικλέτα στο χωριό Κουνίν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε. Το Ισραήλ δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει στην πληροφορία αυτή.
Το πλήγμα αυτό έρχεται την επομένη της διείσδυσης ισραηλινής μονάδας στο μεθοριακό χωριό Μπλίντα, όπου οι στρατιώτες σκότωσαν έναν δημοτικό υπάλληλο.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ζήτησε από τον στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νέα ισραηλινή διείσδυση στο λιβανικό έδαφος.
Τις τελευταίες ημέρες η ισραηλινή αεροπορία ενέτεινε τα πλήγματά της στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχεύει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με απολογισμό που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο στηριζόμενο σε στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας Σύρος, έχουν σκοτωθεί από την αρχή του μήνα.
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 111 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον τερματισμό του πολέμου.
Σε συνομιλία που είχε σήμερα με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέπτεται τη Βηρυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράτζι του ζήτησε «να βοηθήσει στην άσκηση πίεσης στο Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις του».
«Μόνον μια διπλωματική λύση, κι όχι στρατιωτική, μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να εγγυηθεί την ηρεμία στον νότο», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το Ani.
Ο ίδιος σημείωσε ότι «η λιβανική κυβέρνηση συνεχίζει τη σταδιακή εφαρμογή της απόφασής της να θέσει όλα τα όπλα υπό τον έλεγχό της».
Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στη λιβανική κυβέρνηση ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον λιβανικό στρατό, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα