Έκλεισε για έκτη φορά σε ένα μήνα το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω «μετεωρολογικών μπαλονιών»
Η Λιθουανία υποστηρίζει πως τα μπαλόνια τα στέλνουν λαθρέμποροι που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα -Κατηγορεί και τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Λουκασένκο επειδή δεν βάζει τέλος σε αυτή την πρακτική
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας έκλεισε προσωρινά σήμερα Πέμπτη εξαιτίας πτήσεων μετεωρολογικών μπαλονιών στην περιοχή του, ανέφεραν οι αρμόδιες Αρχές.
Πρόκειται για το κατά σειρά έκτο περιστατικό μέσα στον Οκτώβριο.
«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η απόφαση να περιοριστεί ο εναέριος χώρος ελήφθη εξαιτίας ενός μπαλονιού (ή μπαλονιών) που πετούσαν με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Βίλνιους», γράφουν σε ανάρτησή τους οι υπεύθυνοι του αερολιμένα.
Η Λιθουανία υποστηρίζει πως τα μπαλόνια τα στέλνουν λαθρέμποροι που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, όμως κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επειδή δεν βάζει τέλος σε αυτή την πρακτική.
Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανεστάλη έως τις 23:10 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), προσέθεσαν.
Το κράτος της Βαλτικής έχει ήδη κλείσει τις συνοριακές διελεύσεις μεταξύ της Λιθουανίας και της Λευκορωσίας για τους περισσότερους ταξιδιώτες έως τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στα περιστατικά που σημειώνονται στον εναέριο χώρο του και λέει πως σχεδιάζει την κατάρριψη των μπαλονιών.
Ο Λουκασένκο είπε την Τρίτη πως το κλείσιμο των συνόρων από τη Λιθουανία είναι «τρελή απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση πως διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί σε μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.
