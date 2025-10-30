Τέσσερις νεκροί σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον Ειρηνικό - Βίντεο
ΗΠΑ Ναρκωτικά Σκάφος Ειρηνικός Ωκεανός

Τέσσερις νεκροί σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον Ειρηνικό - Βίντεο

Τουλάχιστον 62 οι νεκροί από τα δεκαπέντε πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν άλλη μια επίθεση εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες.

«Νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον άλλου ενός σκάφους που διακινούσε ναρκωτικά για λογαριασμό αναγνωρισμένης τρομοκρατικής οργάνωσης στον ανατολικό Ειρηνικό», αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



«Τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στο σκάφος.

«Το Δυτικό Ημισφαίριο δεν αποτελεί πλέον ασφαλές καταφύγιο για ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικανούς. Το Υπουργείο Πολέμου θα εξακολουθήσει να τους καταδιώκει και να τους εξοντώνει όπου κι αν δραστηριοποιούνται», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δεκαπέντε πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 62 νεκρούς.

Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.



