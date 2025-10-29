Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Νεκρός 85χρονος σε μετωπική με σχολικό λεωφορείο στην Ιταλία - Οδηγούσε με ληγμένο δίπλωμα
Ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης (29/10) στο Όντερτσο, στην επαρχία του Τρεβίζο στην Ιταλία, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που μετέφερε περίπου πενήντα μαθητές.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7:45 το πρωί, όταν το SUV που οδηγούσε ο 85χρονος Τζερμάνο Ντε Λούκα, κάτοικος Φρεγκόνα, συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο της γραμμής στο οποίο επέβαιναν μαθητές καθ’ οδόν προς τα σχολεία του Όντερτσο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, και τα δύο οχήματα κατέληξαν σε παρακείμενο χαντάκι. Ο ηλικιωμένος οδηγός βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ οι επιβάτες του λεωφορείου υπέστησαν ελαφρά τραύματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο το δίπλωμα του Ντε Λούκα είχε λήξει τον Αύγουστο και δεν είχε ανανεωθεί λόγω ιατρικών περιορισμών. Η αφαίρεση της άδειας είχε τεθεί σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου.
Πέντε μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όπως και ο οδηγός του λεωφορείου, που είχε υποστεί ελαφρά τραύματα.
Παρά την αναστάτωση, ο οδηγός του λεωφορείου επέδειξε αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Αφού βεβαιώθηκε ότι οι μαθητές ήταν καλά, άνοιξε το παράθυρο κινδύνου στην οροφή, επιτρέποντάς τους να εξέλθουν με ασφάλεια.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
Grave incidente nel Trevigiano, muore un automobilista ⬇️ https://t.co/53rvx9ezFo— Sky tg24 (@SkyTG24) October 29, 2025
