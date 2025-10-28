Γερμανία: Όταν συζητούν για τον πόλεμο στα σχολεία

Ακόμα και στα σχολεία θέλει να φέρει τη συζήτηση για έναν πιθανό πόλεμο ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ