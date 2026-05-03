Νέα εποχή για το Χρηματιστήριο Αθηνών με την ένταξη στο Euronext και την αναβάθμιση σε αναπτυγμένη αγορά

Πλέον, όλοι οι μεγάλοι διεθνείς πάροχοι δεικτών (S&P Dow Jones, FTSE Russell , MSCI και STOXX) αναγνωρίζουν τηνωςΠρόκειται ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, για μια εξέλιξη με ισχυρό συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα, που αντανακλά χρόνια μεταρρυθμίσεων, βελτίωσης της ποιότητας της αγοράς και ενίσχυσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης.Η αναβάθμιση σε καθεστώςαναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να υποστηρίξει την προσέλκυση ευρύτερων θεσμικών κεφαλαίων.Η επαναταξινόμηση της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς συνιστά μια ιστορική επιστροφή, μετά από περισσότερο από δεκατρία έτη παρουσίας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών.Τοήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013. Ανάλογη υποβάθμιση δεν έχει υπάρξει για κανένα άλλο χρηματιστήριο ανεπτυγμένων αγορών.Η Ελλάδα επανέρχεται στον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών, όχι μόνο σε επίπεδο κρατικών ομολόγων, αλλά και σε επίπεδο κεφαλαιαγοράς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών και δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.Το επόμενο διάστημα το στοίχημα για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο νέο περιβάλλον των «ώριμων» αγορών.Η επιτυχία, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, μακροπρόθεσμα δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις ροές των passive funds, αλλά από την ικανότητα των εισηγμένων εταιρειών να προσελκύσουν ενεργητικό, σταθερό και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον.Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ηεκτιμά ότι η αγορά ενδέχεται να παρουσιάσει τεχνική μεταβλητότητα λόγω των αναδιαρθρώσεων των δεικτών. Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, ωστόσο, η αναβάθμιση αναμένεται να διευρύνει τη βάση επενδυτών και να συμβάλει στη μείωση του risk premium των ελληνικών μετοχών.Σύμφωνα με τοη μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς θα έχει τα εξής οφέλη:- Πρόσβαση σε Παγκόσμιο Κεφάλαιο: Απελευθερώνει τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια από παγκόσμια ταμεία που έχουν εντολή να επενδύουν αποκλειστικά σε Ανεπτυγμένες Αγορές.-Επέκταση της Βάσης Επενδυτών: Διευρύνει το μείγμα μετόχων προσελκύοντας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμους θεσμικούς «ισχυρούς παίκτες».- Επιβεβαίωση Δομικών Μεταρρυθμίσεων: Λειτουργεί ως οριστική «έγκριση» για τον δεκαετή εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και αγοράς.