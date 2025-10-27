Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία μετά τις παραβιάσεις με μπαλόνια
Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία μετά τις παραβιάσεις με μπαλόνια
Η πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα της δεν πρόκειται να ανεχθεί «καμία μορφή υβριδικής επίθεσης» και δεσμεύτηκε πως κάθε μελλοντικό περιστατικό παραβίασης θα αντιμετωπιστεί με κατάρριψη
Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγινιένε, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (27/10) ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στο κλείσιμο των συνόρων με τη Λευκορωσία, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις πρόσφατες προκλήσεις με μπαλόνια που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.
Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ρουγινιένε ανακοίνωσε ότι η Λιθουανία θα εφαρμόσει σχέδιο για το πλήρες κλείσιμο των συνόρων με τη Λευκορωσία, με μοναδική εξαίρεση τους διπλωμάτες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναχωρούν από τη Λευκορωσία. Η απόφαση έρχεται έπειτα από σειρά περιστατικών με μπαλόνια που, σύμφωνα με τις Αρχές του Βίλνιους, παραβίασαν τον λιθουανικό εναέριο χώρο.
Η πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα της δεν πρόκειται να ανεχθεί «καμία μορφή υβριδικής επίθεσης» και δεσμεύτηκε πως κάθε μελλοντικό περιστατικό παραβίασης θα αντιμετωπιστεί με κατάρριψη. «Έτσι στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς τη Λευκορωσία ότι καμία υβριδική επίθεση δεν θα γίνει ανεκτή εδώ· θα λάβουμε τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα για να σταματήσουμε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο LRT.
