Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Χάρτινες τίγρεις οι ΗΠΑ, δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους
ΚΟΣΜΟΣ
Νέες αιχμηρές δηλώσεις για τις ΗΠΑ και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή – Αναφορές σε αυξημένες εντάσεις στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ

29 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο μήνυμα έστειλε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο νέος ηγέτης του Ιράν, χρησιμοποιώντας σκληρή ρητορική κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που οι διεργασίες για μια πιθανή νέα συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν αβέβαιες. Σε ανάρτησή του, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως «χάρτινες τίγρεις», υποστηρίζοντας ότι « δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους», θέτοντας αμφιβολίες, όπως ανέφερε, για τη δυνατότητά τους να εγγυηθούν την ασφάλεια συμμάχων τους στην περιοχή.

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν την προειδοποίηση που είχε απευθύνει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου. Είχε κάνει λόγο για ένα «νέο κεφάλαιο» για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη θα διασφαλίσει την περιοχή και θα εξαλείψει «τις καταχρήσεις του εχθρού».

Επίσης, ο Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν σημείωσε ότι η παρουσία των Αμερικανών αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως η σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την απομάκρυνσή τους από την περιοχή.



Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης