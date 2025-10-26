Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για σπάνιες γαίες και την αποτροπή δασμών

Ο υπουργός Οικονμικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι το πλαίσιο συμφωνίας έρχεται μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο αντιπρόεδρο – Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν περαιτέρω εμπορική συνεργασία την επόμενη εβδομάδα