Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Τουρίστας στην Ιταλία ακολούθησε τη σύντομη διαδρομή του GPS και βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού - Δείτε φωτογραφίες
Τουρίστας στην Ιταλία ακολούθησε τη σύντομη διαδρομή του GPS και βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού - Δείτε φωτογραφίες
Ο οδηγός μπήκε σε ένα αγρόκτημα και κατέληξε στην πλαγιά, ενώ επέστρεφε στο κατάλυμα όπου διέμενε
Ένας τουρίστας βρέθηκε να κρέμεται από την άκρη ενός γκρεμού με την Porsche του, αφού ακολούθησε σύντομη διαδρομή που του πρότεινε το GPS στο Saltusio της Ιταλίας.
Ο οδηγός μπήκε σε ένα αγρόκτημα και κατέληξε στην πλαγιά, ενώ επέστρεφε στο κατάλυμα όπου διέμενε, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ακολουθώντας τις οδηγίες, μπήκε σε έναν μικρό αγροτικό δρόμο που γρήγορα στενεύει και μετατρέπεται σε χωματόδρομο. Ο τουρίστας συνέχισε για περίπου 300 μέτρα πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν αδιέξοδο.
Καθώς προσπαθούσε να κάνει αναστροφή, η Porsche γλίστρησε προς τα εμπρός, σταματώντας λίγα εκατοστά από την άκρη του γκρεμού.
Ευτυχώς, ο οδηγός γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς και περπάτησε μέχρι τον δρόμο για να καλέσει βοήθεια. Στο δρόμο, συνάντησε τον ιδιοκτήτη της φάρμας, ο οποίος είχε εντοπίσει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Ο αγρότης ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σύντομα έφτασαν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες σταθεροποίησαν το όχημα πριν το μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο οδηγός μπήκε σε ένα αγρόκτημα και κατέληξε στην πλαγιά, ενώ επέστρεφε στο κατάλυμα όπου διέμενε, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ακολουθώντας τις οδηγίες, μπήκε σε έναν μικρό αγροτικό δρόμο που γρήγορα στενεύει και μετατρέπεται σε χωματόδρομο. Ο τουρίστας συνέχισε για περίπου 300 μέτρα πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν αδιέξοδο.
Καθώς προσπαθούσε να κάνει αναστροφή, η Porsche γλίστρησε προς τα εμπρός, σταματώντας λίγα εκατοστά από την άκρη του γκρεμού.
Ευτυχώς, ο οδηγός γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς και περπάτησε μέχρι τον δρόμο για να καλέσει βοήθεια. Στο δρόμο, συνάντησε τον ιδιοκτήτη της φάρμας, ο οποίος είχε εντοπίσει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Ο αγρότης ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σύντομα έφτασαν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες σταθεροποίησαν το όχημα πριν το μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα