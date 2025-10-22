Η θέση της Μόσχας είναι γνωστή, απαντά το Κρεμλίνο στις φήμες περί «μυστικής επιστολής» στην Ουάσινγκτον για την Ουκρανία

Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Πούτιν και Τραμπ αποφάσισαν από κοινού να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, οι προεργασίες συνεχίζονται, λέει η Μόσχα
Η απόφαση να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στη Βουδαπέστη για τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν κοινή μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξη Τύπου.
«Ήταν μια κοινή επιθυμία», απάντησε όταν ρωτήθηκε ποιος είχε την ιδέα για τη συνάντηση.
«Η ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία έχει σταματήσει και η κατάσταση απαιτεί την παρέμβαση των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αλλά πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά», τόνισε ο Πεσκόφ και πρόσθεσε: «Πράγματι, η τρέχουσα παύση απαιτεί παρέμβαση στο υψηλότερο επίπεδο. Αλλά αυτή η παρέμβαση πρέπει να προετοιμαστεί καλά».
Αναφορικά με δημοσιεύματα που θέλουν τη Μόσχα να έχει στείλει «μυστική επιστολή» στην Ουάσινγκτον με τους όρους της για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος, ο Πεσκόφ τόνισε πως «η Ρωσία το έχει κάνει επανειλημμένα. Τα στοιχεία της θέσης μας είναι γνωστά. Έχουν διατυπωθεί με μεγάλη σαφήνεια από τον πρόεδρό μας και είναι γνωστά».
Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Παράλληλα, πρόσθεσε πως δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για προπαρασκευαστική συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.
