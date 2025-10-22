Η θέση της Μόσχας είναι γνωστή, απαντά το Κρεμλίνο στις φήμες περί «μυστικής επιστολής» στην Ουάσινγκτον για την Ουκρανία

Η απόφαση να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στη Βουδαπέστη για τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν κοινή μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ,και, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,, σε συνέντευξη Τύπου.«Ήταν μια κοινή επιθυμία», απάντησε όταν ρωτήθηκε ποιος είχε την ιδέα για τη συνάντηση.«Η ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία έχει σταματήσει και η κατάσταση απαιτεί την παρέμβαση των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αλλά πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά», τόνισε ο Πεσκόφ και πρόσθεσε: «Πράγματι, η τρέχουσα παύση απαιτεί παρέμβαση στο υψηλότερο επίπεδο. Αλλά αυτή η παρέμβαση πρέπει να προετοιμαστεί καλά».Αναφορικά με δημοσιεύματα που θέλουν τη Μόσχα να έχει στείλειστην Ουάσινγκτον με τους όρους της για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος, ο Πεσκόφ τόνισε πως «η Ρωσία το έχει κάνει επανειλημμένα. Τα στοιχεία της θέσης μας είναι γνωστά. Έχουν διατυπωθεί με μεγάλη σαφήνεια από τον πρόεδρό μας και είναι γνωστά».Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικώνδήλωσε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρουκαι του Αμερικανού προέδρου, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε πως δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για προπαρασκευαστική συνάντηση τουμε τον