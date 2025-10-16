ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο δισεκατομμυριούχος κυβερνήτης του Ιλινόι κέρδισε... $1,4 εκατ. στο μπλακτζάκ - Ήμουν πολύ τυχερός, λέει

Βρισκόταν στο Λας Βέγκας με τη σύζυγο και φίλους του, εξήγησε – Θα δωρίσει τα χρήματα σε καλό σκοπό

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ Μπ Πρίτσκερ κέρδισε 1,4 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας μπλακτζάκ πέρυσι σε καζίνο στο Λας Βέγκας, δείχνει η φορολογική του δήλωση.

Εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου κυβερνήτη είπε ότι κέρδισε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του και μερικούς φίλους.

«Πήγα διακοπές με τη σύζυγό μου και μερικούς φίλους. Ήμουν απίστευτα τυχερός. Ειλικρινά, πρέπει να είσαι για να βγεις κερδισμένος όταν πας σε καζίνο οπουδήποτε. Μου αρέσει να παίζω χαρτιά», δήλωσε ο κυβερνήτης στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη.

Θα δωρίσει πάντως τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με το επιτελείο του.

Ο δισεκατομμυριούχος Πρίτσκερ, που εκτός από μπλακτζάκ παίζει και πόκερ, ετοιμάζεται από τώρα για να διεκδικήσει τρίτη θητεία στις πολιτειακές εκλογές του 2028. Εκλέγεται με τους Δημοκρατικούς.

Για την ιστορία ο κυβερνήτης και η σύζυγός του δήλωσαν συνολικά έσοδα 10,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024.


