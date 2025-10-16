Νετανιάχου: Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει, υπάρχουν εχθροί που προσπαθούν να επανεξοπλιστούν

Κλείσιμο

Το Ισραήλ παραμένει «απόλυτα δεσμευμένο να φέρει πίσω κάθε τελευταίο όμηρο» και ταυτόχρονα να ολοκληρώσει όλους τους στόχους του πολέμου στη Γάζα, συνεχίζοντας τη μάχη κατά του Ιράν και των οργανώσεων που υποστηρίζει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ομιλώντας στην τελετή μνήμης της 7ης Οκτωβρίου στο Όρος Χερτσλ.«Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Όμως ένα πράγμα είναι σαφές σήμερα: όποιος σηκώσει χέρι εναντίον μας γνωρίζει ήδη ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά του», προειδοποίησε ο. «Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε τη νίκη που θα διαμορφώσει την πορεία της ζωής μας για πολλά χρόνια», πρόσθεσε.Απευθυνόμενος στις οικογένειες των θυμάτων, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε «το μέγεθος του πόνου τους» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του έθνους προς όλους τους στρατιώτες που πολέμησαν: «Εβραίους, Δρούζους, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Βεδουίνους, Τσερκέζους και μέλη άλλων κοινοτήτων» που στάθηκαν «πλάι πλάι για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου».Απαντώντας στις διεθνείς κατηγορίες περί «γενοκτονίας» στη Γάζα, ουποστήριξε ότι ο όρος αυτός «αντιστοιχεί περισσότερο σε αυτό που υπέστη το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου». Όπως είπε, «εκείνη την ημέρα λάβαμε μια σοκαριστική απεικόνιση της έννοιας "γενοκτονία" – όχι μιας φανταστικής, όπως αυτή που εκτοξεύεται εναντίον μας μέσα από αντισημιτικά ψεύδη, αλλά της πραγματικής».«Αν αυτοί οι δολοφόνοι μπορούσαν, θα μας είχαν σφάξει όλους», δήλωσε αναφερόμενος στους τρομοκράτες της. «Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της γενοκτονίας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η επίθεση αποκάλυψε την πρόθεση του «καθεστώτος του Ιράν και των συμμάχων του να στραγγαλίσουν το Ισραήλ μέσα σε έναν κύκλο φονικής φωτιάς».Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι οι εχθροί «δεν υπολόγισαν τη δύναμη που κρύβεται μέσα μας» και τόνισε πως «το Ισραήλ σηκώθηκε όρθιο ως ένα σώμα». «Μεταφέραμε τη μάχη στο έδαφος του εχθρού και τον πλήξαμε με συντριπτικά χτυπήματα», είπε.Χαρακτήρισε το Ισραήλ «φράγμα ενάντια στις δυνάμεις καταστροφής του ριζοσπαστικού Ισλάμ» και εξήρε τον στρατό της χώρας ως «το προστατευτικό τείχος που μας χωρίζει από αυτούς». Όπως είπε, οι στρατιώτες «πολέμησαν με ύψιστο ηρωισμό και εντυπωσιακή ευρηματικότητα».«Από την κοιλάδα των δακρύων της 7ης Οκτωβρίου φτάσαμε στο Όρος Ερμών, στους ουρανούς της Τεχεράνης και στη συγκινητική αγκαλιά των οικογενειών των ομήρων με τους αγαπημένους τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα οδεύει προς το τέλος του, «μεγάλες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για ειρήνη βρίσκονται μπροστά μας». Αναφερόμενος στις επιτυχίες των ενόπλων δυνάμεων, σημείωσε ότι «παραμένουν μεγάλες απειλές από εχθρούς που επιδιώκουν να επανεξοπλιστούν», κάνοντας έμμεση αναφορά στο ιρανικό καθεστώς, του οποίου οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δέχθηκαν ισραηλινό πλήγμα τον Ιούνιο.«Μεγάλες προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης», υπογράμμισε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη συνέχιση των συμφωνιών εξομάλυνσης με αραβικές χώρες μετά το τέλος του πολέμου.Κλείνοντας, ο Νετανιάχου υπογράμμισε την ανάγκη εθνικής ενότητας: «Δρούμε ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα – στον πόλεμο και στην ειρήνη. Και αυτό που απαιτείται και στα δύο είναι ενότητα: ενότητα στον πόλεμο και ενότητα στην ειρήνη. Θα επιτύχουμε όλους τους στόχους μας μόνο μέσα από εσωτερική συνοχή, αμοιβαία ευθύνη και ενίσχυση των δεσμών που μας ενώνουν αντί να μας διχάζουν».