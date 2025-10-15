Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς
Είμαι πολύ σκληρός όταν πρόκειται για το μέλλον της χώρας μου, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο CBS, απαντώντας στη δήλωση του Τραμπ πως ο Νετανιάχου «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς»
Στην προειδοποίηση ότι ο ισραηλινός στρατός «θα αφοπλίσει» τη Χαμάς εάν η παλαιστινιακή οργάνωση δεν παραδώσει τα όπλα της οικειοθελώς, καθώς οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS News, που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι έδωσε «μια ευκαιρία στην ειρήνη» με την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων την περασμένη εβδομάδα, αλλά τόνισε πως «η Χαμάς πρέπει πρώτα να παραδώσει τα όπλα της».
«Και δεύτερον», πρόσθεσε, «πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν εργοστάσια όπλων μέσα στη Γάζα και ότι δεν γίνεται λαθρεμπόριο όπλων προς τη Γάζα. Αυτή είναι η αποστρατιωτικοποίηση».
Τα «αγκάθια» της δεύτερης φάσης
Παρά τη στήριξη που έχει εκφράσει η Ουάσιγκτον αλλά και μεγάλο μέρος της ισραηλινής ηγεσίας, η δεύτερη φάση της αμερικανικής ειρηνευτικής πρότασης παραμένει αβέβαιη. Ζητήματα όπως ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, η ενδεχόμενη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, ο ρόλος της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και η πιθανότητα αμερικανικής στήριξης σε έναν οδικό χάρτη για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους προκαλούν εντάσεις στις διαπραγματεύσεις.
Η αιχμή Τραμπ και η απάντηση Νετανιάχου
Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ενώπιον της ισραηλινής Βουλής ότι ο Νετανιάχου «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς».
Ερωτηθείς σχετικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε στο CBS: «Ελπίζω να το λέει αυτό επειδή είμαι πολύ σκληρός όταν πρόκειται για το μέλλον της χώρας μου».
Και πρόσθεσε: «Είναι πάντα ευθύνη του ηγέτη του εβραϊκού κράτους να διασφαλίζει ότι το ίδιο το εβραϊκό κράτος δεν θα τεθεί ποτέ σε κίνδυνο ως προς την ύπαρξή του».
EXCLUSIVE: When asked about President Trump’s claim that the war in Gaza is over, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told CBS News' @TonyDokoupil that Israel has agreed to “give peace a chance” under Trump’s 20-point peace plan.— CBS News (@CBSNews) October 14, 2025
Netanyahu says releasing the hostages,… pic.twitter.com/qlscRYVJev
