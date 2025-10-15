Νετανιάχου: Δώσαμε μια ευκαιρία στην ειρήνη - Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα το κάνουμε εμείς

Είμαι πολύ σκληρός όταν πρόκειται για το μέλλον της χώρας μου, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο CBS, απαντώντας στη δήλωση του Τραμπ πως ο Νετανιάχου «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς»