Κωνσταντινούπολη: Οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση λεωφορείου - Μια νεκρή και 4 τραυματίες

Κλείσιμο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία Τσεκμεκιόι της Κωνσταντινούπολης, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση γεμάτη κόσμο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 14:25, στη λεωφόρο Μουχσίν Γιαζιτζιόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου άρχισε να διαπληκτίζεται εν κινήσει με έναν μοτοσικλετιστή, σχετικά με το ποιος είχε προτεραιότητα.Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, ο οδηγός φέρεται να έστρεψε το όχημα προς τη μοτοσικλέτα, χάνοντας όμως τον έλεγχο. Το λεωφορείο προσέκρουσε αρχικά σε τρία σταθμευμένα οχήματα μπροστά από ένα ιατρικό κέντρο και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη στη στάση όπου περίμεναν επιβάτες.Λίγο αργότερα, δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του λεωφορείου που καταγράφουν τη στιγμή του καβγά και της απώλειας ελέγχου.Η γυναίκα που παρασύρθηκε από το λεωφορείο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ τόσο ο οδηγός του λεωφορείου όσο και ο μοτοσικλετιστής συνελήφθησαν από τις αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.