Μπαγκλαντές: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο ενδυμάτων - Τουλάχιστον 16 νεκροί

Οι περισσότερες απώλειες ζωών προκλήθηκαν από το τοξικά αέρια και το γεγονός ότι μια πόρτα ασφαλείας στην οροφή του κτιρίου ήταν κλειδωμένη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.Η αστυνομία και οι στρατιωτικοί εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου και της αποθήκης και ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η αποθήκη λειτουργούσε νόμιμα.Το Μπαγκλαντές, η δεύτερη παγκοσμίως χώρα εξαγωγής ενδυμάτων που τροφοδοτεί μεγάλα καταστήματα λιανικής όπως τα Walmart, Gap και H&M, έχει μακρά ιστορία θανατηφόρων ατυχημάτων σε βιομηχανίες.Το 2021, μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων και ποτών προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 52 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 20. Το εργοστάσιο είχε χτιστεί παράνομα και δε διέθετε έξοδο κινδύνου, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα από έρευνα.Το 2019, μια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα κατέστρεψε μια ιστορική συνοικία στην Ντάκα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 78 άτομα, μεταξύ των οποίων και μέλη μιας γαμήλιας δεξίωσης.Το πιο θανατηφόρο βιομηχανικό ατύχημα της χώρας μέχρι σήμερα συνέβη το 2013, όταν το οκταώροφο κτίριο Rana Plaza, που στεγάζει εργοστάσια ενδυμάτων κοντά στην Ντάκα, κατέρρευσε λόγω δομικής αστοχίας, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.100 ανθρώπους.