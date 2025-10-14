Ερντογάν: Ο Τραμπ μου ζήτησε να διατηρήσουμε την επικοινωνία για τη Γάζα – Επιτηρούμε το Ισραήλ για την εκεχειρία

Ο Τούρκος πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν θα υπάρξει συμμετοχή των τουρκικών στρατευμάτων στη διεθνή δύναμη που προβλέπεται να αναπτυχθεί στη Γάζα