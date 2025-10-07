Η Χαμάς απαιτεί την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι - Θέλει εγγυήσεις από τον Τραμπ για συμφωνία

Η Χαμάς ζητά εγγυήσεις

Κλείσιμο

Η Χαμάς απαίτησε την αποφυλάκιση τουστο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ σχετικά με τη λίστα των παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που παραμένουν στην Λωρίδα της Γάζας.Πρώην στέλεχος της Φάταχ, ο Μαρουάν Μπαργούτισε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους, σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005).Παραμένει μια εξαιρετικά δημοφιλής προσωπικότητα της παλαιστινιακής αντίστασης και αποκαλείται από πολλούς «ο Μαντέλα της Παλαιστίνης».Οι έμμεσες συνομιλίες διεξάγονται από χθες Δευτέρα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ επί του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επιστροφή των ομήρων που απήχθησαν στην 7 Οκτωβρίου 2023, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα και αφοπλισμό της Χαμάς.Το Al-Qahera News μετέδωσε πως ξεκίνησαν συζητήσεις, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, σχετικά με τη λίστα «των παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από ισραηλινές φυλακές» βάσει συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης οι Άχμαντ Σααντάτ, Χασάν Σαλάμε και Αμπάς αλ Σάγεντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια δήλωσε την Τρίτη ότι το παλαιστινιακό κίνημα «θέλει εγγυήσεις» από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος στη Γάζα «θα τελειώσει μια για πάντα».«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», δήλωσε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News,«Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες», είπε.«Είμαστε έτοιμοι [να εργαστούμε] για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση" των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια "ανταλλαγή" ομήρων και κρατουμένων», πρόσθεσε.