Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Τραμπ συνεχάρη την πρώτη πρωθυπουργό της Ιαπωνίας χωρίς να αναφέρει το όνομά της
Ο Τραμπ συνεχάρη την πρώτη πρωθυπουργό της Ιαπωνίας χωρίς να αναφέρει το όνομά της
Η κ. Τακάιτσι ανέφερε από την πλευρά της μέσω X ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη» για τα «θερμά λόγια» του κ. Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη χθες Δευτέρα την υπερσυντηρητική εθνικίστρια πολιτικό Σανάε Τακάιτσι, 64 ετών, πρόεδρο του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), η οποία αναμένεται να αναδειχθεί και τυπικά νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τις επόμενες ημέρες. Θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα στην ιστορία της χώρας.
«Η Ιαπωνία μόλις εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, πρόσωπο που χαίρει υψηλού σεβασμού, έχει μεγάλη σοφία και δύναμη. Αυτή είναι σπουδαία είδηση για τον απίστευτο λαό της Ιαπωνίας. Συγχαρητήρια σε όλους!», τόνισε ο 79χρονος αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ μέσω Truth Social, χωρίς ωστόσο να συμπεριλάβει το όνομά της στην ανάρτησή του.
Αντιδρώντας, η κ. Τακάιτσι ανέφερε από την πλευρά της μέσω X ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη» για τα «θερμά λόγια» του κ. Τραμπ. «Αληθινά ελπίζω να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ για να κάνουμε τη συμμαχία μας ακόμη πιο δυνατή και ευημερούσα και να προωθήσουμε ελεύθερο και ανοικτό Ινδο-Ειρηνικό».
Ειδήσεις σήμερα:
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
«Η Ιαπωνία μόλις εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, πρόσωπο που χαίρει υψηλού σεβασμού, έχει μεγάλη σοφία και δύναμη. Αυτή είναι σπουδαία είδηση για τον απίστευτο λαό της Ιαπωνίας. Συγχαρητήρια σε όλους!», τόνισε ο 79χρονος αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ μέσω Truth Social, χωρίς ωστόσο να συμπεριλάβει το όνομά της στην ανάρτησή του.
Αντιδρώντας, η κ. Τακάιτσι ανέφερε από την πλευρά της μέσω X ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη» για τα «θερμά λόγια» του κ. Τραμπ. «Αληθινά ελπίζω να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ για να κάνουμε τη συμμαχία μας ακόμη πιο δυνατή και ευημερούσα και να προωθήσουμε ελεύθερο και ανοικτό Ινδο-Ειρηνικό».
Ειδήσεις σήμερα:
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα