18 Απριλίου 1994: 32 χρόνια από τη «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» για τους Έλληνες της Αλβανίας - Το επεισόδιο στο φυλάκιο της Επισκοπής και η «Δίκη των Πέντε»

Στιγμιότυπο από τη «Δίκη των Πέντε»

Οι εξελίξεις οδήγησαν στη λεγόμενη «Δίκη των Πέντε», μία από τις πιο γνωστές πολιτικές δίκες της μεταβατικής περιόδου στην Αλβανία. Οι Θοδωρής Βεζιάνης, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Παναγιώτης Μάρτος, Κώστας Κυριακού και Ηρακλής Σύρμος κατηγορήθηκαν για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων κατασκοπεία και υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου 1994 και προκάλεσε αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, με παρεμβάσεις από την Ελλάδα, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν αρχικά σε ποινές κάθειρξης και αποφυλακίστηκαν το 1995.Η κρίση του 1994 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, οδηγώντας σε διπλωματική ένταση και επαναφέροντας στο προσκήνιο ζητήματα προστασίας μειονοτήτων και σεβασμού των πολιτικών δικαιωμάτων στα Βαλκάνια. Η υπόθεση θεωρήθηκε κρίσιμη για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, καθώς τέθηκαν ζητήματα κράτους δικαίου και θεσμικών εγγυήσεων.32 χρόνια μετά, η 18η Απριλίου 1994 εξακολουθεί να αποτελεί ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ελληνική μειονότητα.