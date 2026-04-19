New York Times: Το Ιράν διατηρεί σημαντικό μέρος του πυραυλικού του οπλοστασίου
ΚΟΣΜΟΣ

Παρά τον σκληρό βομβαρδισμό που κράτησε σχεδόν ένα μήνα, το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό τμήμα του πυραυλικού του οπλοστασίου, αναφέρουν οι New York Times που επικαλούνται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Τεχεράνη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων, ενώ διατηρεί και περίπου το 40% του αποθέματος σε drones.

 Κατά τη στιγμή της κατάπαυσης του πυρός, στις 8 Απριλίου, το Ιράν είχε πρόσβαση σε περίπου τους μισούς εκτοξευτές πυραύλων του. Τις ημέρες που ακολούθησαν αμέσως, ανέσυρε περίπου 100 συστήματα που είχαν θαφτεί μέσα σε σπηλιές και οχυρά, επαναφέροντας το απόθεμά του σε εκτοξευτές στο 60% περίπου του προπολεμικού επιπέδου.

Ωστόσο, οι New York Times σημειώνουν ότι οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού διαφέρουν.
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Best of Network

Δείτε Επίσης