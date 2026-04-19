New York Times: Το Ιράν διατηρεί σημαντικό μέρος του πυραυλικού του οπλοστασίου
Κατά τη στιγμή της κατάπαυσης του πυρός, στις 8 Απριλίου, το Ιράν είχε πρόσβαση σε περίπου τους μισούς εκτοξευτές πυραύλων του
Παρά τον σκληρό βομβαρδισμό που κράτησε σχεδόν ένα μήνα, το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό τμήμα του πυραυλικού του οπλοστασίου, αναφέρουν οι New York Times που επικαλούνται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Η Τεχεράνη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων, ενώ διατηρεί και περίπου το 40% του αποθέματος σε drones.
Κατά τη στιγμή της κατάπαυσης του πυρός, στις 8 Απριλίου, το Ιράν είχε πρόσβαση σε περίπου τους μισούς εκτοξευτές πυραύλων του. Τις ημέρες που ακολούθησαν αμέσως, ανέσυρε περίπου 100 συστήματα που είχαν θαφτεί μέσα σε σπηλιές και οχυρά, επαναφέροντας το απόθεμά του σε εκτοξευτές στο 60% περίπου του προπολεμικού επιπέδου.
Ωστόσο, οι New York Times σημειώνουν ότι οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού διαφέρουν.
