Απελάθηκε από τις ΗΠΑ στο Ελ Σαλβαδόρ δημοσιογράφος που κάλυπτε τις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ
Στις 14 Ιουνίου ο Μάριο Γκεβάρα κάλυπτε απευθείας σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης τις διαδηλώσεις «No Kings», τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κατά του Αμερικανού προέδρου μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο
Ένας Σαλβαδοριανός δημοσιογράφος, εγκατεστημένος εδώ και μια εικοσαετία στις ΗΠΑ, απελάθηκε σήμερα, αφού συνελήφθη ενώ κάλυπτε τις διαδηλώσεις κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στα μέσα Ιουνίου, ανακοίνωσε η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).
Ο Μάριο Γκεβάρα απελάθηκε στη γενέτειρά του, το Ελ Σαλβαδόρ, ανέφερε η Επιτροπή τονίζοντας ότι είναι «η πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοιου είδους αντίποινα σε σχέση με δημοσιογραφική δράση».
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν σχολίασε την υπόθεση, όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο Γκεβάρα είχε ειδικευτεί σε θέματα μετανάστευσης και είχε τιμηθεί με βραβείο Emmy το 2023 για τη δουλειά του. Έφτασε στις ΗΠΑ το 2004 με προσωρινή βίζα, παρέμεινε στη χώρα και επιχείρησε στη συνέχεια να νομιμοποιήσει την κατάστασή του, χωρίς να το καταφέρει μέχρι τη στιγμή της σύλληψής του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Η εκπρόσωπος της CPJ Κάθριν Τζέικομπσεν είπε ωστόσο ότι «το θέμα δεν αφορά απλώς και μόνο το μεταναστευτικό καθεστώς του» αλλά πρόκειται για «αντίποινα για τα ρεπορτάζ του». Έκανε λόγο για «ανησυχητική ένδειξη της επιδείνωσης της ελευθερίας του Τύπου υπό την κυβέρνηση Τραμπ».
Στις 14 Ιουνίου, κοντά στην Ατλάντα, ο Μάριο Γκεβάρα κάλυπτε απευθείας, στα ισπανικά, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, τις διαδηλώσεις «No Kings» («Όχι βασιλιάδες»), τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κατά του Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Όταν συνελήφθη, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο με την ένδειξη «Τύπος» και προστατευτικό κράνος, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδιδε στο κανάλι του στο Facebook.
Αρχικά του ασκήθηκε δίωξη για αδικήματα ήσσονος σημασίας (παράνομη συγκέντρωση, παρουσία πεζού στο οδόστρωμα). Η υπόθεση εναντίον του στη συνέχεια μπήκε στο αρχείο.
