Βέλγιο: Έρευνα για 15 drones πάνω από στρατιωτική βάση στα σύνορα με τη Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
Βέλγιο Drones Γερμανία Στρατιωτική βάση

Βέλγιο: Έρευνα για 15 drones πάνω από στρατιωτική βάση στα σύνορα με τη Γερμανία

Το ίδιο βράδυ σήμανε συναγερμός και στο αεροδρόμιο του Μονάχου - Δεν είναι σαφές από πού προήλθαν τα drones ή ποιος τα χειριζόταν, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία

Βέλγιο: Έρευνα για 15 drones πάνω από στρατιωτική βάση στα σύνορα με τη Γερμανία
Έρευνα μετά τον εντοπισμό 15 drones το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τη στρατιωτική βάση του Έλσενμπορν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, έχει ξεκινήσει το υπουργείο Άμυνας του Βελγίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου.

Το υπουργείο ανέφερε την Παρασκευή στο Politico ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές από πού προήλθαν τα drones ή ποιος τα χειριζόταν, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία, αφού πέταξαν πάνω από τη βάση.

Το περιστατικό στο Βέλγιο σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένων περιστατικών με drones που διαταράσσουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης.

Βέλγιο: Έρευνα για 15 drones πάνω από στρατιωτική βάση στα σύνορα με τη Γερμανία


Το ίδιο βράδυ, ξεχωριστό συμβάν στο αεροδρόμιο του Μονάχου ανάγκασε τις αρχές εναέριας κυκλοφορίας να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις, οδηγώντας σε ακύρωση 17 δρομολογίων και επηρεάζοντας σχεδόν 3.000 επιβάτες.

«Το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, φρόντισε άμεσα για την εξυπηρέτηση των επιβατών στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια εκστρατείας, διανεμήθηκαν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή το αεροδρόμιο.

Παράλληλα, οι αρχές γνωστοποίησαν ότι 15 εισερχόμενες πτήσεις εκτράπηκαν προς Στουτγάρδη, Νυρεμβέργη, Βιέννη και Φρανκφούρτη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αεροδρόμια στη Δανία και στη Νορβηγία έχουν επίσης αναστείλει λειτουργίες λόγω εμφάνισης drones στον εναέριο χώρο τους, προκαλώντας συζήτηση στους ευρωπαϊκούς κύκλους για τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός «τείχους drones» στην ανατολική πτέρυγα της ηπείρου, ως ασπίδα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Στο πιο σοβαρό περιστατικό, σχεδόν δύο δωδεκάδες ρωσικά επιθετικά drones πέρασαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προκαλώντας πολυδάπανη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίηση συμμαχικών αμυντικών συστημάτων.


