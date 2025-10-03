Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση σε περιοχές του βορρά στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση
Είχε προκληθεί μπλακ άουτ από ρωσικά πλήγματα - Περισσότεροι από 300.000 καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση σε περιοχές της βόρειας Ουκρανίας, μετά το μπλακ άουτ που είχε προκληθεί από ρωσικά πλήγματα, δήλωσε χθες Πέμπτη η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, η Σβιριντένκο ανέφερε πως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως σε δύο περιοχές της περιφέρειας Σούμι. Οι εργασίες συνεχίζονται στη γειτονική περιφέρεια Τσερνίχιβ, όπου περισσότεροι από 300.000 καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα ρωσικά πλήγματα της Τετάρτης.
Στην πόλη Σλαβούτιτς, κοντά στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, αποκαταστάθηκε η σύνδεση κρίσιμων υποδομών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναμένεται σύντομα η επίλυση των προβλημάτων στην υπόλοιπη πόλη, σύμφωνα με τη Σβιριντένκο.
Την Τετάρτη επιδρομή drone στην πόλη Σλαβούτιτς είχε προκαλέσει για περίπου τρεις ώρες τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του σταθμού στο Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 συνέβη η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.
