Υπουργείο Εξωτερικών: Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή προς τη Γάζα
Υπουργείο Εξωτερικών: Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή προς τη Γάζα

Το ελληνικό ΥΠΕΞ προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών

Υπουργείο Εξωτερικών: Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή προς τη Γάζα
Ρεσάλτο πραγματοποίησαν δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα. Το σκάφος, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με επτά ακτιβιστές, αναχαιτίστηκε ενώ έπλεε ανοιχτά προς την ακτογραμμή του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών «οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους», ενώ όπως αναφέρεται επίσης «Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»:

Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
