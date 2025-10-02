ΥΠΕΞ για το ελληνικό «Οξυγόνο»: Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των πολιτών - Είναι όλοι καλά στην υγεία τους

Σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει αλλάξει η ελληνική στάση στην υφιστάμενη σχέση με Τουρκία και η κ. Ζωχιού σημείωσε ότι έχουμε διαφωνίες αλλά αυτά που μπορούμε να συζητάμε, "να τα συζητάμε για να αποφεύγονται εντάσεις". Διέψευσε κατηγορηματικά τη διενέργεια συζητήσεων του υπουργού Εξωτερικών ή ατόμων "δήθεν εξουσιοδοτημένων από τον υπουργό" για κουβέντες με την Τουρκία για σύναψη συνυποσχετικού, και είπε ότι η αντιπροσωπεία στη Γενεύη αποτελούνταν από υπηρεσιακά στελέχη και -σύμφωνα με την εκπρόσωπο- μετείχαν σε άτυπη διευρυμένη για το κυπριακό. Αναφέρθηκε σε πρόσφατη επικοινωνία Γεραπετρίτη -Φιντάν, και είπε ότι έχουν μια περιοδική επικοινωνία, ενώ προσέθεσε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη.Τέλος αναφερόμενη στο πρόγραμμα SAFE είπε ότι είναι σαφείς οι κανόνες και απαιτείται ομοφωνία για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και τρίτου κράτους, ενώ τόνισε πως όσο υπάρχει το casus belli η Ελλάδα θα προβάλλει βέτο. Προσέθεσε ότι η άρση του casus belli είναι αναγκαία προϋπόθεση να εκκινήσει η συζήτηση, ενώ επισήμανε σε άλλη ερώτηση ότι η θέση της Ελλάδας παραμένει σταθερή και συνεπής στην υλοποίηση του έργου του καλωδίου.