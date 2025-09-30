Κινέζα έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια και κουνούπια - Τη διέσωσαν μετά από 54 ώρες, δείτε βίντεο

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 14 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες αργότερα, ομάδα δέκα διασωστών την εντόπισε με θερμική κάμερα