Κινέζα έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια και κουνούπια - Τη διέσωσαν μετά από 54 ώρες, δείτε βίντεο
Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 14 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες αργότερα, ομάδα δέκα διασωστών την εντόπισε με θερμική κάμερα

Μια απίστευτη περιπέτεια με αίσιο τέλος συγκλονίζει την Κίνα, καθώς μια γυναίκα διασώθηκε έπειτα από 54 ολόκληρες ώρες που έμεινε παγιδευμένη μέσα σε εγκαταλελειμμένο πηγάδι.

Η 48χρονη, με το επώνυμο Τσιν, βρισκόταν σε δασική περιοχή της πόλης Κουανζού στην επαρχία Φουτζιάν στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν ξαφνικά έπεσε στον πάτο ενός παλιού πηγαδιού. Η ιδιαίτερη κατασκευή του –στενή είσοδος και φαρδύτερη βάση– την εγκλώβισε, χωρίς να της επιτρέπει καμία δυνατότητα να βγει μόνη της.

泉州一女子意外墜井經歷“54小時噩夢”：幾條蛇爬身上，雙側肋骨骨折！被蛇咬了也不敢動，絕望時靠一個信念堅持活下來：我還有70歲的母親 80歲的父親（大象新聞）#新華每日電訊


Παρά το σοκ, η Τσιν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή αξιοποιώντας τις γνώσεις της στην κολύμβηση. Εντόπισε μια προεξοχή πέτρας στο εσωτερικό και στηρίχθηκε εκεί, ενώ στη συνέχεια αποκόλλησε με κόπο άλλες τρεις πέτρες δημιουργώντας πρόχειρα πατήματα. Έτσι πέρασε περισσότερα από δύο εικοσιτετράωρα κολλημένη στο τοίχωμα, μέσα στο σκοτάδι, αντέχοντας τσιμπήματα κουνουπιών και την παρουσία νερόφιδων, ένα από τα οποία μάλιστα τη δάγκωσε χωρίς σοβαρές συνέπειες.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 14 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες αργότερα, ομάδα δέκα διασωστών εντόπισε με θερμική κάμερα τα αδύναμα βογγητά της και στις 15 Σεπτεμβρίου, γύρω στη 1:45 το μεσημέρι, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, όπως μετέδωσε η South China Morning Post.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν δύο κατάγματα στα πλευρά, ήπια κάκωση στους πνεύμονες και εκτεταμένες πληγές στα χέρια. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως.

