Επιμένει το Πεκίνο για το TikTok: Ελπίζουμε σε ανοικτή και δίκαιη μεταχείριση από τις ΗΠΑ

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο Αμερικανός πρόεδρος

υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίνει την πρόταση που θα διατηρήσει το

στις

, σε μια συναλλαγή που, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο

, αποτιμά την επιχείρηση σε

.

Η συμφωνία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νόμου εθνικής ασφάλειας που απαιτεί από την

να πουλήσει τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση λειτουργίας στη χώρα.

δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταχειριστούν με «ανοικτό και δίκαιο» τρόπο τοκαι τις υπόλοιπες κινεζικές επιχειρήσεις που επενδύουν στη χώρα, αφού ο πρόεδροςυπέγραψε διάταγμα που καθορίζει το πλαίσιο παραχώρησης των δραστηριοτήτων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ.«Ελπίζουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προτείνουν ένα ανοικτό, δίκαιο και χωρίς διακρίσεις εμπορικό περιβάλλον για τις κινεζικές επιχειρήσεις που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο