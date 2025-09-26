Επιμένει το Πεκίνο για το TikTok: Ελπίζουμε σε ανοικτή και δίκαιη μεταχείριση από τις ΗΠΑ
Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίνει την πρόταση που θα διατηρήσει το TikTok στις ΗΠΑ
Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταχειριστούν με «ανοικτό και δίκαιο» τρόπο το TikTok και τις υπόλοιπες κινεζικές επιχειρήσεις που επενδύουν στη χώρα, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που καθορίζει το πλαίσιο παραχώρησης των δραστηριοτήτων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ.
«Ελπίζουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προτείνουν ένα ανοικτό, δίκαιο και χωρίς διακρίσεις εμπορικό περιβάλλον για τις κινεζικές επιχειρήσεις που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Ζιακούν.
Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίνει την πρόταση που θα διατηρήσει το TikTok στις ΗΠΑ, σε μια συναλλαγή που, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αποτιμά την επιχείρηση σε 14 δισ. δολάρια.
Η συμφωνία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νόμου εθνικής ασφάλειας που απαιτεί από την κινεζική ByteDance να πουλήσει τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση λειτουργίας στη χώρα.
