Ο Ερντογάν για 2,5 ώρες στον Λευκό Οίκο: Ξαναζέστανε τη φιλία με τον Τραμπ και έφυγε με «βαριές» συμφωνίες
Έξι χρόνια μετά την τελευταία συνάντησή τους, οι πρόεδροι των δύο χωρών μίλησαν για μαχητικά, άρση κυρώσεων και... εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο
Οι δύο πρόεδροι, που είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, αυτή τη φορά είχαν πολλά περισσότερα να πουν, τόσο για τον κόσμο που από τότε έχει να διαχειριστεί δύο μείζονες πολέμους στη γειτονιά της Τουρκίας (Ουκρανία και Μέση Ανατολή), αλλά και για τις σχέσεις των χωρών τους που πέρασαν μια περίοδο απομάκρυνσης κατά την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.
O Τούρκος ηγέτης έφτασε στην Ουάσινγκτον με μια «βαριά» λίστα αγορών, αιτημάτων και προτάσεων. Συναντήθηκε κατ’ιδίαν με ένα Αμερικανό πρόεδρο που πάντα έχει ανοιχτά τα αυτιά όταν η κουβέντα πηγαίνει στις business, πρόθυμο μάλιστα να βάλει στην άκρη «τυπικότητες», όπως ίσως τις διαφωνίες του Κογκρέσου και τη νομοθεσία.
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 25, 2025
I had President Erdogan here, we had a great and conclusive meeting.
It was conclusive for so many things, things that he wanted and things that we wanted.
We will make an announcement soon, he will make an announcement, too. pic.twitter.com/VaeAe8FsRw
Όσο για τα F-35, o Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε: «Μπορούμε εύκολα να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν θα πρέπει να κάνει κάτι για μας πρώτα».
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) September 25, 2025
We can easily do a deal on F-35's with Türkiye, but Erdogan going to do something for us first. pic.twitter.com/pycqRVIUdL
Δείτε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στους δύο ηγέτες:
Το πολύ καλό κλίμα φρόντισε να το δείξει από την πρώτη κιόλας στιγμή ο Τραμπ, σε αυτές τις επί παντός επιστητού δηλώσεις που κάνει όταν έχει δίπλα του ξένους ηγέτες.
Κάπως ασυνήθιστα για τον ίδιο το έδειξε και με την καρφίτσα που φορούσε στο πέτο, δίπλα στην αμερικανική σημαία: ένα μαχητικό που διακαώς επιθυμεί να πάρει η Τουρκία.
Η συνάντηση και το γεύμα κράτησαν πάνω από δύο ώρες (παρά τη μικρή καθυστέρηση στην άφιξη του Τούρκου προέδρου), λεπτομέρεια που έχει τη βαρύτητά της.
Θα συζητήσουμε για τα F-35 και τους Patriot και για όσα ζητά εδώ και καιρό η Τουρκία, είπε από την αρχή κιόλας ο Τραμπ που υποσχέθηκε και ταχεία άρση των κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας αν όλα πάνε καλά.
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) September 25, 2025
We could lift (CAATSA) sanctions on Türkiye almost immediately. pic.twitter.com/K4VuOYwpG1
Ο Τραμπ παρέκαμψε μάλλον γρήγορα και τη Γάζα, ένα σημείο όπου Τουρκία και ΗΠΑ είναι ίσως σε κάποια απόσταση με δεδομένη και τη σκληρή γλώσσα του Ερντογάν κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου.
«Δεν ξέρω που βρίσκεται ο Ερντογάν και η Τουρκία αναφορικά με το ζήτημα της Γάζας και πιθανότατα δεν θα χρειαστώ την μεσολάβηση Ερντογάν για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και επανάλαβε ότι επιθυμεί να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος και επιστρέψουν άμεσα πίσω όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι.
🇺🇸 | 🇹🇷 US President Donald Trump hosted Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the White House— Anadolu English (@anadoluagency) September 25, 2025
🕑 The meeting lasted for two hours and 20 minutes pic.twitter.com/WE0yVw3Ucw
Σε ένα άλλο ζήτημα με ελληνικό ενδιαφέρον, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Λευκό Οίκο.
«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» είχε δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. «Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια, χρειάζονται βοήθεια και είπα ότι θα το αναφέρω», ήταν το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου.
Μετά τη συνάντηση ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, έσπευσε να πει ότι ήταν ιστορική, χαρακτηρισμό που μάλλον θα υιοθετούσαν και οι δύο πλευρές, αν και μένει να φανεί σε ένα βάθος μερικών μηνών πόσα ακριβώς έδωσε και πήρε κάθε πλευρά.
Όπως και αν έχουν τα πράγματα, πριν φύγει από την Ουάσινγκτον το ζεύγος Ερντογάν φωτογραφήθηκε με το προσωπικό του Blair House, το οποίο φιλοξενεί τους ξένους ηγέτες που επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 25, 2025
⬛️ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi
⬛️ Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anı defterini imzaladı pic.twitter.com/n4rOnqqecY
