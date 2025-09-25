Τουρκία και ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια

Αξιωματούχοι από την Τουρκία και τις ΗΠΑ υπέγραψαν την Πέμπτη συμφωνία για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι η συμφωνία εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο πλευρών.Μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Στρατηγική Πυρηνική Συνεργασία σε Πολιτικές Χρήσεις (δηλαδή, όχι στρατιωτικές) μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.Σε δηλώσεις του στο CNN Türk ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι «η συμφωνία θα διασφαλίσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής». Τα πυρηνικά εργοστάσια που θα ιδρυθούν θα λειτουργούν με τη συνεργασία των δύο χωρών.Είπε ακόμη ότι «έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας».«Συμμετείχαμε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο μεταξύ του προέδρου της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκινήσαμε μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τη μακροχρόνια και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Μετά τη συνάντηση, υπογράψαμε το Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Πυρηνικής Ενέργειας, παρουσία των ηγετών και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Μάρκο Ρούμπιο. Εύχομαι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας να αποφέρουν αμοιβαία οφέλη και για τις δύο χώρες στο προσεχές μέλλον», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.