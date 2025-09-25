Καρφίτσα με αμερικανική σημαία και ένα F-35 φόρεσε ο Τραμπ στη συνάντηση με τον Ερντογάν

Η καρφίτσα που φορούσε στο σακάκι του ο, την ώρα που υποδεχόταν τονστον Λευκό Οίκο τράβηξε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.Με σχέδιο την αμερικανική σημαία και ένα αεροσκάφος, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε με τον τρόπο του (και το είπε και στις πρώτες δηλώσεις του) όσα είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες μέρες, πως στην ατζέντα της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο θα είναι η επιθυμία της Τουρκίας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35.