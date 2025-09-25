Καρφίτσα με αμερικανική σημαία και ένα F-35 φόρεσε ο Τραμπ στη συνάντηση με τον Ερντογάν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν F-35

Καρφίτσα με αμερικανική σημαία και ένα F-35 φόρεσε ο Τραμπ στη συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως επιβεβαίωσε με τον τρόπο του όσα είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες μέρες, ότι θα συζητηθεί στη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του η επιθυμία της Άγκυρας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35

Η καρφίτσα που φορούσε στο σακάκι του ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που υποδεχόταν τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τράβηξε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Με σχέδιο την αμερικανική σημαία και ένα αεροσκάφος F-35, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε με τον τρόπο του (και το είπε και στις πρώτες δηλώσεις του) όσα είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες μέρες, πως στην ατζέντα της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο θα είναι η επιθυμία της Τουρκίας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35.




