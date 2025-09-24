Ξεκίνησε η δίκη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας Κιμ Κέον Χι για τα σκάνδαλα διαφθοράς
Ξεκίνησε η δίκη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας Κιμ Κέον Χι για τα σκάνδαλα διαφθοράς
Η Κιμ κατηγορείται ότι διόγκωσε τεχνητά την αξία της μετοχής μιας επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων και ότι δέχθηκε πολυτελή δώρα όταν ήταν η πρώτη κυρία
Η δίκη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας Κιμ Κέον Χι, συζύγου του καθαιρεθέντος προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ η οποία κατηγορείται για διαφθορά, άρχισε σήμερα στη Σεούλ.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που και τα δύο μέλη πρώην προεδρικού ζεύγους οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Γιούν, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο επειδή στα τέλη του 2024 επιχείρησε να επιβάλει το στρατιωτικό νόμο, είναι προφυλακισμένος από τον Ιούλιο και δικάζεται για εξέγερση.
Η Κιμ Κέον Χι, από την πλευρά της, συνελήφθη τον Αύγουστο για σειρά κατηγοριών: χειραγώγηση μετοχών, διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας. Σήμερα εμφανίσθηκε κρατούμενη ενώπιον του δικαστηρίου.
Η Κιμ κατηγορείται ότι διόγκωσε τεχνητά την αξία της μετοχής μιας επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων μεταξύ του 2009 και του 2012 και ότι δέχθηκε πολυτελή δώρα όταν ήταν η πρώτη κυρία (2022-2025).
Η υπόθεση ξέσπασε όταν ένας πάστορας βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να της προτείνει μια γυναικεία τσάντα του οίκου Dior. Το βίντεο αναμεταδόθηκε ευρύτατα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Χθες, Τρίτη, η Χαν Χακ-Τζα Μουν, η επικεφαλής της νοτιοκορεατικής Εκκλησίας της Ενοποίησης, προφυλακίσθηκε με κατηγορίες ότι κατηύθυνε την οργάνωσή της να δωροδοκήσει την Κιμ με αντάλλαγμα πολιτικές εξυπηρετήσεις.
Εισαγγελείς είπαν ότι η εν λόγω Εκκλησία της Ενοποίησης έδωσε στην Κιμ δύο τσάντες Chanel, ένα κολιέ Graf και ένα σετ δώρου με κορεατικό τζινσένγκ, η αξία των οποίων υπολογίζεται συνολικά σε 80 εκατομμύρια γουόν (περίπου 49.000 ευρώ).
Ο συνήγορος της Κιμ υποστηρίζει πως η πρώην πρώτη κυρία ουδέποτε έλαβε κάποιο από αυτά τα δώρα.
Η Κιμ κατηγορείται επίσης ότι αναμίχθηκε στη διαδικασία της επιλογής υποψηφίων βουλευτών του πρώην κόμματος του συζύγου της, του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας (PPP).
Αν καταδικασθεί για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες, η Κιμ αντιμετωπίζει ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμα μέχρι πενταετή φυλάκιση.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που και τα δύο μέλη πρώην προεδρικού ζεύγους οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Γιούν, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο επειδή στα τέλη του 2024 επιχείρησε να επιβάλει το στρατιωτικό νόμο, είναι προφυλακισμένος από τον Ιούλιο και δικάζεται για εξέγερση.
Η Κιμ Κέον Χι, από την πλευρά της, συνελήφθη τον Αύγουστο για σειρά κατηγοριών: χειραγώγηση μετοχών, διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας. Σήμερα εμφανίσθηκε κρατούμενη ενώπιον του δικαστηρίου.
Η Κιμ κατηγορείται ότι διόγκωσε τεχνητά την αξία της μετοχής μιας επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων μεταξύ του 2009 και του 2012 και ότι δέχθηκε πολυτελή δώρα όταν ήταν η πρώτη κυρία (2022-2025).
Η υπόθεση ξέσπασε όταν ένας πάστορας βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να της προτείνει μια γυναικεία τσάντα του οίκου Dior. Το βίντεο αναμεταδόθηκε ευρύτατα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Χθες, Τρίτη, η Χαν Χακ-Τζα Μουν, η επικεφαλής της νοτιοκορεατικής Εκκλησίας της Ενοποίησης, προφυλακίσθηκε με κατηγορίες ότι κατηύθυνε την οργάνωσή της να δωροδοκήσει την Κιμ με αντάλλαγμα πολιτικές εξυπηρετήσεις.
Εισαγγελείς είπαν ότι η εν λόγω Εκκλησία της Ενοποίησης έδωσε στην Κιμ δύο τσάντες Chanel, ένα κολιέ Graf και ένα σετ δώρου με κορεατικό τζινσένγκ, η αξία των οποίων υπολογίζεται συνολικά σε 80 εκατομμύρια γουόν (περίπου 49.000 ευρώ).
Ο συνήγορος της Κιμ υποστηρίζει πως η πρώην πρώτη κυρία ουδέποτε έλαβε κάποιο από αυτά τα δώρα.
Η Κιμ κατηγορείται επίσης ότι αναμίχθηκε στη διαδικασία της επιλογής υποψηφίων βουλευτών του πρώην κόμματος του συζύγου της, του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας (PPP).
Αν καταδικασθεί για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες, η Κιμ αντιμετωπίζει ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμα μέχρι πενταετή φυλάκιση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα