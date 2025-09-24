Σάλος στην Ιταλία για τον σέξι 32χρονο ιερέα που έκανε διαφήμιση για συμπληρώματα διατροφής: «Η προσευχή δεν αρκεί μικρά μου»

«Τα συμπληρώματα διατροφής δεν με κάνουν να γίνω ο Σούπερμαν ή ο Ιησούς Χριστός, αλλά με βοηθούν να παραμείνω ο εαυτός μου στην καλύτερη μου κατάσταση» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αλμπέρτο Ραβανιάνι